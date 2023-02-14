Гіркін куплений кремлем на роль віддушини для екстремістів: шведські аналітики про одіозного терориста

52-річний терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) називає себе тим, хто розпочав війну росії проти України в 2014-му. Він брав участь в анексії Криму, був частиною першої хвилі російських військ на Донбасі і протягом трьох місяців очолював так зване міністерство оборони «ДНР». А зараз Гіркін різко критикує хід бойових дій і навіть нападає на путіна, називаючи його боягузом.

«Незрозуміло, чому Гіркін досі живий», — дивується підполковник Шведського оборонного коледжу Йоакім Паасіківі, якого цитує Aftonbladet.

Днями одіозний бойовик-терорист перейшов чергову «червону лінію», опублікувавши в Telegram відео, де звернувся безпосередньо до диктатора путіна і назвав його боягузом.

«Для путіна бажання втекти може виникнути тоді, коли ситуація стане справді критичною. Психологічна категорія, до якої він належить, означає, що в такій ситуації він, швидше за все, запанікує, а потім може просто спробувати зістрибнути, щоб врятувати своє життя, подібно до Януковича», — говорить Гіркін на відео.

Стефан Інгварссон, аналітик Центру східноєвропейських досліджень, також здивований такою заявою терориста.

«Гіркін перетнув крайню „червону лінію“ — не критикувати президента, — коли порівняв його з колишнім українським президентом Януковичем, який був повалений у 2014 році в Києві і був змушений втекти до росії. Існує багато спекуляцій щодо того, які країни могли б прийняти путіна як біженця, починаючи від Венесуели та Куби і закінчуючи різними африканськими країнами, але це всього лише спекуляції. Найцікавіше, з моєї точки зору, що це взагалі обговорюється десь на маргінесі російської громадськості серед досить великої кількості воєнних кореспондентів. Але не варто перебільшувати їхнє політичне значення. Це справді маргінес, якого підтримують кілька відсотків ультраправих. Цікаво те, що ця маржа зберігається в суспільстві, яке стає все більш репресивним і тоталітарним».

Іншим поясненням, на думку Інгварссона, може бути те, що Гіркін куплений кремлем на роль віддушини для екстремістів, і що тоді йому потрібно дозволити виступати з різкою критикою, щоб викликати довіру.

Багато країн Заходу наклали міжнародні санкції на терориста Ігоря Гіркіна. Голландський суд також заочно засудив бойовика до довічного ув'язнення за вбивство 298 осіб — пасажирів рейсу MH-17 Малайзійських авіаліній, який був збитий окупантами на сході України у 2014 році.

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