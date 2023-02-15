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Шоколадні трюфелі з коньяком чи віскі: рецепт від польського шеф-кухаря Радослава Ратай

22:00 16 лютого 2023
шоколадні трюфелі

У прохолодний зимовий вечір приємно насолоджуватися шоколадним трюфелем із чаєм, загорнувшись у теплий плед. Звичайно, ці ласощі сьогодні можна купити в багатьох магазинах, але, виявляється, їх не так складно приготувати в домашніх умовах.

Рецептом делікатесу із «ФАКТАМИ» поділився польський шеф-кухар Радослав Ратай, який раніше радив приготувати делікатесний буряковий салат.

-- Шоколадні трюфелі зберігають у холодильнику кілька днів, перед подачею дістають, щоб вони трохи пом'якшали, -- каже Радослав Ратай.

Шоколадні трюфелі

  • 150 г темного шоколаду
  • 50 г жирних вершків,
  • 75 г вершкового масла,
  • 1 столова ложка коньяку або віскі,
  • 1 столова ложка меду,
  • 1 чайна ложка розчинної кави,
  • трохи ванілі та какао.

Розтопити шоколад та масло на водяній бані. Додати гарячі вершки. Потім додайте в цю масу мед, коньяк або віскі, каву, ваніль. Викласти на пергамент для вистигання. У холодильнику маса повинна застигати годину-дві. Дістати з холодильника, нарізати на шматочки, обваляти в какао.

Смачного!

Нагадаємо рецепт желе зі смаком глінтвейну.

Фото з альбому Радослава Ратай

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