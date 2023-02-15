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Почастуйте родину випічкою на вихідні: тертий пиріг з вишнями

22:00 17 лютого 2023
тертий пиріг з вишнями

Пиріг з вишнею — це безпрограшний варіант, якщо ви хочете приготувати що-небудь смачненьке до чаю. Швидко і смачно, ділиться кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше пропонувала приготувати вишукані фініки, фаршировані сиром.

Інгредієнти:

  • 370 г борошна
  • 200 г вершкого масла
  • 100 г цукру
  • 1 яйце
  • 1 ч.л. розпушувача
  • дрібка солі

Начинка:

  • 800 г вишні без кісточок
  • 100 г цукру
  • 2 ст.л. крохмалю кукурудзяного

Приготування:

В миску висипаємо просіяну муку, цукор, сіль, розпушувач. Перемішуємо і додаємо нарізане кубиком вершкове масло. Перетираємо руками масло з мукою до крихти. Добавляємо яйце, перемішуємо та збираємо тісто в кулю. Відрізаємо 1/3 частину тіста (у мене 250г), кладемо на 30 хв. в морозилку, більшу частину тіста (500 г) загортаємо в харчову плівку і прибираємо в холодильник на пів години. Із вишні без кісточки (можна заморожену) відцідити рідину, додати цукор і крохмаль, перемішати.

Беремо форму і рівномірно розподіляємо по ній тісто руками, робимо невисокі бортики 2−3 см. Викладаємо вишню. Тісто з морозилки натираємо на велику терку і рівномірно посипаємо ним пиріг. Ставимо пиріг в розігріту до180*С духовку на 30−40 хв до рум'яного кольору. Витягуємо з духовки, даємо охолонути і прикрашаємо за бажанням цукровою пудрою.

Нагадаємо ще один рецепт тертого пирога.

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