Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Ренн»: розклад трансляцій та прогноз на поєдинок Ліги Європи

У четвер, 16 лютого, донецький «Шахтар», який продав за 100 млн євро в «Челсі» півзахисника збірної України Михайла Мудрика, проведе на стадіоні «Легії» імені Юзефа Пілсудського у Варшаві перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького «Ренна». Нагадаємо, що в нинішньому єврокубковому сезоні опонент донеччан уже встиг двічі обіграти київське «Динамо» (2:1 вдома та 1:0 у гостях).

На відміну від команди Ігора Йовічевіча, яка задовольнялася взимку проведенням спарингів на зборі в Туреччині, «Ренн» має повноцінну ігрову практику в чемпіонаті Франції. У черговому турі підопічні Бруно Женезіо програли в гостях «Тулузі» — 1:3 і з 40 очками посідають у лізі 1 5-е місце, на 14 пунктів відстаючи від лідера «ПСЖ».

Відеоогляд матчу «Тулуза» — «Ренн» — 3:1

У минулі роки «Шахтар» та «Ренн» перетиналися в єврокубках лише раз, коли 2005-го донеччани здолали французів на їхньому полі в групі Кубка УЄФА — 1:0.

Цього разу букмекери бачать фаворитом першої зустрічі французів. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на виграш українського клубу у столиці Польщі приймає з коефіцієнтом 3,30, на нічию — 3,40, на перемогу «Ренна» — 2,15.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Шахтар» — «Ренн» покаже о 19:45 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Перший матч

16 лютого (четвер)

«Шахтар» — «Ренн» 19:45 MEGOGO

Нагадаємо, що матч-відповідь суперників відбудеться 23 лютого у Франції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» підписав контракт з воротарем «Ворскли» та збірною України Дмитром Різником.

Фото ФК «Шахтар»

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