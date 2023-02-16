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Єдиний «недолік» — багато не з'їси: смачний і ситний рулет з лавашу з сиром від шеф-кухаря Миколи Люлька

14:23 16 лютого 2023
Рулет із лаваша

Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який раніше поділився рецептом популярної страви французької кухні — цибулевого супу, розповів, як приготувати м'ясний рулет з лаваша та сиру

«Мені дуже сподобався! Нереально смачний і ситний, багато не з"їси», — пише він у соцмережах та розповідає, що знадобиться для цієї страви.

Інгрідієнти:

  • Лаваш — 3 шт.;
  • Майонез — 100 г (4 ст.л.);
  • Сир чедер — 400 г (можна моцерарела);
  • Фарш гов'яжий — 800 г (можна будь-який інший, хоч рибний);
  • Яйце курине — 3 шт. (2 у фарш, 1 — змазати рулет перед запіканням);
  • Сіль — 10 г (1 ч.л.);
  • Перець чорн мелений — 3 г (0,5 ч.л.);
  • Сухий часник — 6 г (1 ч.л.);
  • Коріандр мелений — 8 г (1 ч.л.);
  • Паприка копчена — 5 г (1 ч.л.);
  • Зелена цибуля — 150 г;
  • Петрушка — 50 г (можна кінзу).

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Приготування:

  • До фаршу додайте яйця та всі спеції, гарно замішайте.
  • Лаваш змащуємо майонезом дуже тонким слоєм, накриваємо другим лавашом, також змащуєм майонезом.
  • Посипаємо тертим сиром, потім нарізаною зеленю і накриваємо третім лавашом. Майонезом не змащуємо, розповсюджуємо рівномірно фарш. Якщо лаваш товстий, варто використовувати лише два листи.
  • Закручуємо в рулет, змащуємо його взбитим яйцем і відправляємо у духовку на 30−35 хвилин при температурі 180 градусів.

Рецепт «рваного» пирога з лавашу та сиру, який може стати чудовим варіантом перекусу, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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