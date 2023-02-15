Де дивитися онлайн АЕК — «Дніпро-1»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 16 лютого, «Дніпро-1», який підписав учасника ЧС-2022 захисника Рональда Матарріту з Коста-Рики, проведе на стадіоні «АЕК Арена» у Ларнаці перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій проти місцевого АЕКа (арбітр — Якоб Кехлет із Данії).

На відміну від команди Олександра Кучера, яка готувалася до відновлення сезону на зборі в Туреччині та проводила товариські матчі (5 перемог, 2 нічиї та 1 поразка, різниця м'ячів — 18:9), АЕК має повноцінну ігрову практику в чемпіонаті Кіпру. У черговому турі підопічні іспанця Хосе Луїса Ольтри несподівано втратили очки в домашній зустрічі з аутсайдером «Хлоракою» — 1:1 (Тричковські, 90+2 — Торрес, 21), щоправда, все одно із 15-матчевою (!) безпрограшною серією продовжують лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача, АПОЕЛ, на два очки.

Відеоогляд матчу АЕК — «Хлорака» — 1:1

Зазначимо, що цього сезону «Дніпро-1» та АЕК уже перетиналися в єврокубках. У вирішальному раунді кваліфікації іншого єврокубку, Ліги Європи, кіпрський клуб двічі обіграв підопічних Олександра Кучера — 2:1 у Кошице та 3:0 у Ларнаці.

І цього разу букмекери бачать фаворитом першої зустрічі кіпріотів. Наприклад, аналітики «Паріматч» ставки на перемогу АЕКа приймають із коефіцієнтом 2,10, на нічию — 3,25, на виграш «Дніпра-1» — 3,70.

У прямій трансляції на території України поєдинок АЕК — «Дніпро-1» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Перший матч

16 лютого (четвер)

АЕК — «Дніпро-1» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що матч-відповідь суперників відбудеться 23 лютого у словацькому Кошице.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч плей-оф Ліги Європи «Шахтар» — «Ренн».

Фото СК «Дніпро-1»

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