В Україні запустили безоплатні курси для тих, хто втратив житло або постраждав від жахів війни: як записатись
Платформа Prometheus запустила психологічні курси для людей, які постраждали від війни. Їх розробники — фахівці Українського католицького університету та психологи-практики — орієнтують інформацію як на фахівців, так і на звичайних українців.
Наразі реєстрацію вже відкрито на такі курси:
«Як протидіяти сексуальному насильству, пов’язаному з війною, та професійно надавати допомогу постраждалим: керівництво для фахівців та фахівчинь»;
«Як протидіяти сексуальному насильству, пов’язаному з війною, та надавати допомогу постраждалим: що має знати кожен та кожна»;
«Травматичний досвід і ПТСР: інструментарій для психотерапевта»;
«Як адаптуватися на новому місці? Курс психологічної реінтеграції ВПО».
Окремий курс психологічної підтримки розроблено для безпосередньої допомоги людям, які прямо постраждали від насильства, а також волонтерам, журналістам, представникам громадських організацій.
Також психотерапевти можуть зареєструватися на курс про травматичний досвід та ПТСР, а ВПО — на курс психологічної реінтеграції. Останнім психологи порадять:
- як адаптуватися до ситуації;
- як знайти нову роботу;
- як знизити внутрішню тривогу;
- на яку допомогу громади можна розраховувати.
Нагадаємо, раніше відомий психолог розповів, чи можна під час війни щось святкувати і радіти, а репер Фагот випустив оригінальну реп-інструкцію, як поводитися дітям під час сирени.67
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