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Суспільство та люди

В Україні запустили безоплатні курси для тих, хто втратив житло або постраждав від жахів війни: як записатись

16:55 17 лютого 2023
В Україні запустили безоплатні курси для тих, хто втратив житло або постраждав від жахів війни: як записатись

Платформа Prometheus запустила психологічні курси для людей, які постраждали від війни. Їх розробники — фахівці Українського католицького університету та психологи-практики — орієнтують інформацію як на фахівців, так і на звичайних українців.

Наразі реєстрацію вже відкрито на такі курси:

«Як протидіяти сексуальному насильству, пов’язаному з війною, та професійно надавати допомогу постраждалим: керівництво для фахівців та фахівчинь‎»;

«Як протидіяти сексуальному насильству, пов’язаному з війною, та надавати допомогу постраждалим: що має знати кожен та кожна‎»;

«Травматичний досвід і ПТСР: інструментарій для психотерапевта‎»;

«Як адаптуватися на новому місці? Курс психологічної реінтеграції ВПО‎».

Окремий курс психологічної підтримки розроблено для безпосередньої допомоги людям, які прямо постраждали від насильства, а також волонтерам, журналістам, представникам громадських організацій.

Також психотерапевти можуть зареєструватися на курс про травматичний досвід та ПТСР, а ВПО — на курс психологічної реінтеграції. Останнім психологи порадять:

  • як адаптуватися до ситуації;
  • як знайти нову роботу;
  • як знизити внутрішню тривогу;
  • на яку допомогу громади можна розраховувати.

Нагадаємо, раніше відомий психолог розповів, чи можна під час війни щось святкувати і радіти, а репер Фагот випустив оригінальну реп-інструкцію, як поводитися дітям під час сирени.

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