Від 1800 гривень на місяць: хто з українців може отримати грошову допомогу на оплату комуналки

Поки колишні сільські вчителі отримують соціальні пільги при оплаті комуналки, українська благодійна організація Карітас України надає допомогу на перезимування українцям, які постраждали від воєнних дій.

Звертатися в Карітас України за отримання грошової допомогою можуть українці, які постраждали від війни та належать до найбільш вразливих категорій, причому як ті, що мешкають у квартирах, так і власники приватних будинків.

Виплачувана сума має забезпечити повністю оплату комунальних послуг — з розрахунку від 1800 гривень на місяць.

Виплати здійснюються упродовж 3−4 місяців, розповів РБК-Україна директор департаменту гуманітарного реагування Карітасу України Григорій Селещук.

Кошти на придбання палива виділяють, якщо люди опалюють своє житло не газом, а дровами чи вугіллям.

Наразі грошові гранти на оплату комунальних послуг та придбання твердого палива від Карітасу можна отримати в Полтавській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Миколаївській областях.

Для того, щоб претендувати на допомогу, треба відповідати критеріям вразливості, тобто бути внутрішньо переміщеною особою, мешканцем деокупованих населених пунктів, або тих, що знаходяться поблизу зони активних бойових дій на підконтрольних Україні територіях, а також бути власниками пошкодженого обстрілами житла. Серед них пріоритет матимуть люди, які мають додаткову ознаку вразливості (в т.ч. бути багатодітною родиною, чи виховувати дитину з інвалідністю).

Для попередньої реєстрації слід звернутися на гарячу лінію 0 800 33 67 34 чи прийти в один з осередків. Допомога надається безпосередньо у представництвах організації.

Нагадаємо, раніше у Національному банку констатували зростання кількості випадків шахрайства з платіжними картками, призначеними для зарахування допомоги від благодійників.



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