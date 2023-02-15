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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 52×35 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Паломництво до собору Святого Якова в іспанському місті Сантьяго де Кампостела і у наші дні багато хто з віруючих вважає чимось обов'язковим і навіть престижним. Пройти цей шлях пілігримам слід пішки. Причому, залежно від маршруту (іспанського, французького чи португальського — так їх називають з огляду на те, де ця подорож починається) відстань до мети коливається від 270 до 780 кілометрів. І щороку цей непростий шлях долають сотні тисяч паломників із усього світу. У будь-яку погоду, будь-якої пори року.
Самому мені не доводилося бувати в Сантьяго де Кампостела, однак у різних містах Португалії, Іспанії та Франції багаторазово зустрічався з мандрівниками, які вирушали в цей непростий шлях із певною метою. Не буду піддавати сумніву мотиви, що спонукали їх здійснити паломництво, хоча в деяких випадках вони і викликали певні сумніви. Краще розповім історію, почуту мною від немолодого вже португальця, з яким ми познайомилися в Більбао, портовому місті на півночі Іспанії, яке вважається неофіційною столицею Країни Басків. Ось ця історія.
Якось доведена до відчаю жінка, залишившись без чоловіка з чотирма дітьми на руках, звернулася на місцеву радіостанцію з листом, який буквально благав про допомогу. Лист закінчувався словами, що тільки Бог може їй допомогти. Цю передачу випадково почув багатий бізнесмен, який їхав машиною зі своїм приятелем. І ось він вирішив «на суперечку» провести незвичайний експеримент. Переконаний атеїст, він попросив свого помічника купити величезний набір продуктів і передати нещасній жінці зі словами «Це вам від диявола».
- Ось побачиш, — сказав бізнесмен своєму приятелю, — вона цю пожертву прийме, навіть не моргнувши оком.
Так і сталося. Подякувавши помічнику бізнесмена за такий щедрий подарунок, жінка важко занесла великий кошик у дім.
- А хіба ви не хочете дізнатися ім'я того, хто передав для вас ці продукти? — спитав чоловік, який їх приніс.
- Ні, — відповіла вона. — Я ж і так знаю: коли Господь щось вирішує, то цьому рішенню підкоряється навіть сам диявол…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 4 м/с Пд-3х
Тиск: 737 мм