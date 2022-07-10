35.26 / 36.12 35.80 / 36.95
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Кожна п’ята пацієнтка з України має рак молочної залози» — у Польщі безкоштовно лікують наших біженців з важкою хворобою

20:30 10 липня 2022
Рак молочної залози

З початку російського вторгнення в Україну польській системі охорони здоров’я довелося швидко адаптуватися до прийому біженців, які перетинали кордон із травмами війни та часто з серйозними проблемами зі здоров’ям. Про це місцевому виданню повідомив професор Національного інституту онкології Пьотр Рутковський.

«До Польщі прибуло понад 3 мільйони біженців, з яких 2 мільйони залишаються в нашій країні, а понад мільйон мають номер PESEL, — каже лікар. — Ми з самого початку усвідомлювали, що серед них будуть онкологічні хворі. Ми маємо дуже великий ріст випадків жіночого раку, тобто раку молочної залози. За підрахунками, 15−20 відсотків людей в Національному інституті онкології, які хворі на рак молочної залози — це пацієнтки з України.

У нас також спостерігається зростання гінекологічних ракових захворювань і менший ріст раку легенів і раку простати. Ми спостерігаємо за хворими на меланому, які продовжують лікування, розпочате в Україні. Це не завжди робилося відповідно до загальноприйнятих світових стандартів, і іноді нам доводиться змінювати терапію. Це рідкісні види раку, але ми також з самого початку усвідомили, що нам потрібно покращити нашу здатність охоплювати та розуміти пацієнтів".

Відомо, що з ініціативи онкодиспансерів та у співпраці з Національним фондом здоров’я було створено онкологічний телефон довіри українською мовою та сайт. Крім того, в Національному інституті онкології, є люди, які працюють на телефонній реєстрації також українською чи російською мовами.

«Друге питання — це не лише проблема зв’язку, а й документація, яку мають пацієнти. Це біженці з країни, яка веде війну. Відповідно, вона не завжди повна. Але треба також визнати, що інколи вона взагалі недосконала, бо ми маємо, наприклад, багато рукописних нотаток, у тому числі результати гістопатології. Тому у деяких випадках доводиться повторювати діагностику чи біопсію, оскільки ми не маємо правильного діагнозу. Ми повинні робити молекулярні дослідження, тому що в Україні їх ніколи не робили. Усе лікування безкоштовне».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що потрібно для отримання українськими біженцями безкоштовної медичної допомоги в Польщі.

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військкомат

Повістки на вулиці можна не брати: як оскаржити вручення повісток у громадських місцях без порушення закону

«Атомна зброя путіну не допоможе»: відомий астролог назвав дату «повної капітуляції» росії

«Атомна зброя путіну не допоможе»: відомий астролог назвав дату «повної капітуляції» росії

огірок

Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.