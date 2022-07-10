З початку російського вторгнення в Україну польській системі охорони здоров’я довелося швидко адаптуватися до прийому біженців, які перетинали кордон із травмами війни та часто з серйозними проблемами зі здоров’ям. Про це місцевому виданню повідомив професор Національного інституту онкології Пьотр Рутковський.

«До Польщі прибуло понад 3 мільйони біженців, з яких 2 мільйони залишаються в нашій країні, а понад мільйон мають номер PESEL, — каже лікар. — Ми з самого початку усвідомлювали, що серед них будуть онкологічні хворі. Ми маємо дуже великий ріст випадків жіночого раку, тобто раку молочної залози. За підрахунками, 15−20 відсотків людей в Національному інституті онкології, які хворі на рак молочної залози — це пацієнтки з України.

У нас також спостерігається зростання гінекологічних ракових захворювань і менший ріст раку легенів і раку простати. Ми спостерігаємо за хворими на меланому, які продовжують лікування, розпочате в Україні. Це не завжди робилося відповідно до загальноприйнятих світових стандартів, і іноді нам доводиться змінювати терапію. Це рідкісні види раку, але ми також з самого початку усвідомили, що нам потрібно покращити нашу здатність охоплювати та розуміти пацієнтів".

Відомо, що з ініціативи онкодиспансерів та у співпраці з Національним фондом здоров’я було створено онкологічний телефон довіри українською мовою та сайт. Крім того, в Національному інституті онкології, є люди, які працюють на телефонній реєстрації також українською чи російською мовами.

«Друге питання — це не лише проблема зв’язку, а й документація, яку мають пацієнти. Це біженці з країни, яка веде війну. Відповідно, вона не завжди повна. Але треба також визнати, що інколи вона взагалі недосконала, бо ми маємо, наприклад, багато рукописних нотаток, у тому числі результати гістопатології. Тому у деяких випадках доводиться повторювати діагностику чи біопсію, оскільки ми не маємо правильного діагнозу. Ми повинні робити молекулярні дослідження, тому що в Україні їх ніколи не робили. Усе лікування безкоштовне».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що потрібно для отримання українськими біженцями безкоштовної медичної допомоги в Польщі.





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