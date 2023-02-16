19 лютого 2023

У відомій книзі Дейла Карнегі під назвою «Як перестати турбуватися та почати жити» є один вірш. Він присвячений болючій для багатьох з нас темі, як стати найкращим. І пропонується несподіване, але чи не наймудріше рішення — будь найкращим собою!

«Если ты не можешь быть сосной на вершине холма,

Будь деревцем в долине. Но только будь

Самым лучшим деревцем у родника;

Будь кустиком, если ты не можешь быть деревом.

Если же ты не можешь быть кустиком, будь травой

И сделай дорогу счастливее;

Если ты не можешь быть щукой, будь просто окунем,

Но будь самым красивым окунем в озере!

Если ты не можешь быть дорогой, стань тропинкой.

Если ты не можешь быть солнцем, будь звездой…

Выигрываем мы или проигрываем, не столь важно.

Проявляй лучшее, что в тебе есть…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.