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«Порцелянові» історії
19 лютого 2023
КАРПИ КІЇ (ПАРЧОВІ КАРПИ)
КАРПИ КІЇ (ПАРЧОВІ КАРПИ)

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 46×29 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

У відомій книзі Дейла Карнегі під назвою «Як перестати турбуватися та почати жити» є один вірш. Він присвячений болючій для багатьох з нас темі, як стати найкращим. І пропонується несподіване, але чи не наймудріше рішення — будь найкращим собою!

«Если ты не можешь быть сосной на вершине холма,
Будь деревцем в долине. Но только будь
Самым лучшим деревцем у родника;
Будь кустиком, если ты не можешь быть деревом.
Если же ты не можешь быть кустиком, будь травой
И сделай дорогу счастливее;
Если ты не можешь быть щукой, будь просто окунем,
Но будь самым красивым окунем в озере!
Если ты не можешь быть дорогой, стань тропинкой.
Если ты не можешь быть солнцем, будь звездой…
Выигрываем мы или проигрываем, не столь важно.
Проявляй лучшее, что в тебе есть…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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