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Суспільство та люди

Українці за кордоном зможуть отримати грошову допомогу при народженні дитини: як це зробити

18:32 19 лютого 2023
Новонароджений

Українці, які народили дитину в евакуації за кордоном, зможуть отримати допомогу від держави.

Про це повідомили у Міністерствы реінтеграції.

Щоб отримати допомогу при народженні дитини, батьки мають особисто звернутися до органів соціального захисту. Проте під час перебування у іншій країні це буває важко зробити.

Тож влада розробила законопроєкт, який надає можливість дорослим отримати гроші за спрощеною системою.

Згідно з ним для отримання виплат буде потрібно надіслати поштою:

  • заяву на отримання допомоги;
  • документи дитини, які видали у іншій країні.

Нагадаємо, нині в деяких містах України запровадили додаткові, вже муніципальні виплати при народженні дитини — відповідні програми засновано зокрема в Івано-Франківську та в Черкасах. Вони охоплюють не лише мешканців цих міст, але й вимушених переселенців з інших регіонів країни.

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