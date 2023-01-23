Лідер чемпіонату України посилився учасником ЧС-2022 (відео)

Лідер української прем'єр-ліги «Дніпро-1» підписав контракт на два роки з 28-річним захисником збірної Коста-Рики Рональдом Матаррітою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст, здатний зіграти ліворуч в обороні та півзахисті, є вихованцем костариканського клубу «Аллахуелленсе», у складі якого у 2013 році став чемпіоном країни. Після цього Матарріта грав в американській лізі MLS за «Нью-Йорк» та «Цинциннаті». У 147 матчах турніру він відзначився 7 забитими м'ячами та 15 результативними передачами, ставши з 1 січня 2023-го вільним агентом.

Костариканець приєднався до "Дніпра-1" на зборі в Туреччині

З 2015 року захисник виступає за збірну Коста-Рики, забивши у 54 матчах 3 голи та віддавши 4 результативні передачі. На ЧС-2022 Матарріта, вартість якого Transfermarkt оцінює в 1,5 млн євро, взяв участь у матчах проти Іспанії та Німеччини.

Зазначимо, що команда Олександра Кучера, лави якої раніше поповнив 27-річний бразильський захисник Хайнер, після виходу з відпустки проводить тренувальний збір у Туреччині. У контрольних матчах «Дніпро-1» зіграв унічию з грузинським «Динамо» (Тбілісі) — 3:3 (Довбик, 35, Підлепенець, 39, Рубчинський, 41 — Мострашвілі, 3, Кіктитадзе, 9, Міквабішвілі, 74), розгромив чемпіона Узбекистану «Пахтакор» — 3:0 (Клименчук, 25, Довбик, 33, Танковський, 62), програв польському «Ракуву» — 1:3 (Танковський, 72 — Кун, 2, Лопес, 63, з пенальті, Петрасек, 8) та переміг найсильніший клуб Вірменії «Пюнік» — 3:1 (Довбик, 34, 87, Назаренко, 63 — Карабальо, 79).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форварда «Дніпра-1» Артема Довбика визнано найкращим футболістом УПЛ 2022 року.

Фото ФК «Дніпро-1»

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