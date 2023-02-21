Показник важливості України для світу: Зеленський про візит Байдена до Києва

Понеділок, 20 лютого, став символічним днем, тому що на 362-й день повномасштабної війни Україна залишається вільною, всупереч брехливим обіцянкам ворога «захопити Київ за 3 дні».

Про це сказав у своєму зверненні президент Володимир Зеленський.

«Ми у нашій вільній столиці нашої вільної країни приймаємо з візитом нашого потужного союзника — президента Сполучених Штатів Америки — й говоримо з ним про майбутнє України, наших відносин, усієї Європи та глобальної демократії. Це показник, наскільки Україна стійка. І наскільки Україна важлива для світу», — впевнений очільник держави.

Держава-агресор, яка послідовно йшла до того, щоб стати державою-терористом, відповідатиме за свої злочини, вважає президент Зеленський. Відповідатиме завдяки зусиллям України й усіх наших партнерів, усього вільного світу, усіх, хто зараз допомагає нам захищати нашу незалежність, свободу й міжнародний правопорядок.

«Ми переможемо в цьому історичному протистоянні… Не буде перебільшенням сказати, що надії всіх волелюбних людей по всьому світу — з нами, з українцями, бо так багато залежить від успіху нашого крихкого експерименту з демократією. Залежить для нашої держави, для всієї Європи — вільної та в мирі. Для всього світу, де демократія під загрозою», — наголосив Володимир Зеленський.

Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності.

«Зараз ми абсолютно впевнені, що немає нічого, що могло б похитнути нашу демократію. Жоден елемент українського життя вже не є й ніколи не буде крихким. І наша міцність — це потужний внесок у міцність усіх волелюбних націй у світі», — вважає український лідер.

Нагадаємо, під час візиту у Київ Джо Байдена президент України подякував голові Білого дому за підтримку України. Він наголосив, що цей візит- це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців під час війни.

Президент США Джозеф Байден заявив про новий пакет військової допомоги для України.

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