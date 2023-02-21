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«Це Пушкарьова?»: мовчунку Тодоренко висміяли через образ Одрі Гепберн

22:30 21 лютого 2023
Регіна Тодоренко

Телеведуча та блогерка Регіна Тодоренко вирішила з'явитися на російському шоу «Маска» у вельми незвичному вигляді: уродженка Одеси, яка обрала кар’єру у країні-агресорі та мовчить про війну, приміряла на себе культовий образ акторки Одрі Гепберн з романтичної комедії «Сніданок у Тіффані». У соціальних мережах дружина співака-путініста Влада Топалова опублікувала відеоролик із перевтіленням у героїню фільму, для чого вбралася у схожу сукню, а також доповнила вбрання перловим кольє, оксамитовими рукавичками в тон сукні, довгим мундштуком та акуратною зачіскою із впізнаваним чубчиком, повідомляють російські ЗМІ, адже профіль Регіни в соцмережі для українців закритий.

«Вгадайте, чий образ я сьогодні підготувала для „Маски“?» — запитала фоловерів ексзірка «Орла & Решки».

Втім, не всі сприйняли «перетворення» телеведучої позитивно. Багатьом користувачам мережі образ не сподобався, про що вони відразу написали в коментарях.

«Вибачте, але образ не Ваш… На 100%… Одрі Г. — це інтелігентність, аристократичність, манери… Ви ж скоріше „сусідське дівчисько“; „Ні, зовсім ні. У неї немає нічого спільного ні з Одрі, ні з Голлі Голайтлі (персонаж Одрі у фільмі „Сніданок у Тіффані“); Справа ж не в макіяжі й не в сукні“» «Це Катя Пушкарьова?»; «До Одрі, як до місяця»; «Просто смішно замахуватися на цей витончений, жіночний образ», — обурилися підписники Тодоренко.

Проте члена журі телепроєкту «Маска» навряд чи сильно турбує думка фоловерів, за час своєї популярності вона вже явно встигла звикнути до критики.

Нагадаємо, нещодавно мовчунка Тодоренко влаштувала собі райські канікули на Мальдівах, поки бомблять її рідну Україну.

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