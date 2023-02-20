Смачне і довго зберігається: готуємо медове печиво для захисників

«Неймовірно смачне, солодке, м'яке, вам сподобаються його смак, структура і ще найголовніше — гарне зберігання. Якщо додати в тісто 1 чайну ложку кориці та 1 чайну ложку імбиру, випічка буде з цікавою пряною ноткою», — ділиться кулінарка Марина Гармаш, яка раніше пропонувала приготувати пиріжки з капустою на заварному тісті.

Відмінне поєднання меду та спецій творить дива. Якщо додати просто 3 столові ложки сухого маку, печиво буде з цікавою маковою ноткою. Ну, а якщо просто змастити зверху печиво збитим білком та посипати сумішшю тертих волоських горіхів та цукру, печиво набуде горіхового смаку.

Інгредієнті: 4 яйця,

500 г цукру,

щіпка солі,

3 ст. л. меду (розтопленого),

2 ст. л. сметани,

0, 5 ст. л. соди, погашеної в оцті,

500 г маргарину,

7, 5 стакани борошна (стакан 250 мл без гірки) Додатково: цукор для посипання

Марина Гармаш приготувала медове печиво для ЗСУ

Приготування:

Яйця збийте з цукром та сіллю за допомогою виделки. Додайте мед, сметану, перемішайте. Введіть погашену соду, перемішайте, додайте нарізаний на шматочки маргарин кімнатної температури, борошно. Замісіть руками м'яке, липке тісто. Додатково не додавайте ще борошна, воно буде потрібно лише для розкачування. Саме тісто зручно замішувати у глибокій мисці, а потім на столі. Перекладіть його в пакет злегка вологими руками. Відправте в холодильник на ніч.

Для роботи з тістом одразу все не виймайте, поступово, частинами. Стіл посипте злегка борошном, розкатайте до бажаної товщини. Наріжте фігурним ножем чи формочками. Зверху печиво посипте цукром. Перекладіть на противень, застелений пергаментом, на відстані, адже печиво «росте». Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 -200 градусів приблизно 13 — 15 хвилин. Противень з печивом дістаньте з духовки, та дайте постояти хвилин 5 — 7, лише після цього виймайте.

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