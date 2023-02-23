Що приготувати на Великдень 2023: рецепти легких салатів без майонезу
Вже скоро Великдень, на який українці зазвичай готують багато страв м'ясних страв. А до такої їжі на святковому столі обов’язково мають бути салати, бажано без майонезу. Тож не зайвим буде занотувати кілька рецептів, радять дієтологи на одному з інформаційних ресурсів.
Всі рецепти наведено із розрахунку на дві порції.
Салат Ніцца:
- стручкова зелена квасоля — 100 грамів;
- жменя маслин;
- два великих яйця;
- банка консервованого тунця у власному соку;
- жменя помідорів чері (можна замінити звичайними);
- пучок петрушки;
- бальзамічний оцет та гірчиця діжонська — по 1 ст. л. ;
- оливкова олія — 2−4 ст. л.
Приготування
Квасолю відварити, поки не стане трохи м’якою, відкинути на друшляк та підставити під крижану воду — щоб зберігся колір.
Яйця зварити протягом 4−5 хв, почистити, розрізати на половинки.
Помідори розрізати на дві частини.
Для заправки змішати оцет, гірчицю та олію.
У миску викласти квасолю, маслини, тунець, помідори, залити заправкою, посолити та поперчити, перемішати.
Готовий салат розкласти у тарілки, зверху викласти яйце та петрушку.
Салат Бахор:
- яловичина — 300 грамів;
- два помідори;
- два свіжих огірка;
- одна цибулина;
- зубчик часнику;
- твердий сир — 100 грамів;
- три яйця;
- пучок зелені (кріп, петрушка);
- йогурт або сметана — за смаком;
- сіль та перець.
Приготування
Яловичину відварити у підсоленій воді протягом години, коли охолоне — нарізати кубиками.
Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом і промити проточною водою для видалення зайвої гіркоти.
Яйця зварити, охолодити та нарізати кубиками.
Огірки і помідори нарізати тонкою соломкою, викласти у глибоку миску, додати цибулю та подрібнений часник.
До овочів додати м’ясо та яйця.
Натерти на тертці твердий сир, подрібнити зелень і додати в салат.
Салат поперчити і посолити за смаком, заправити сметаною або йогуртом.
Суперзелений салат:
- спаржа — 250 г;
- один кабачок/цукіні, нарізаний дуже тонкими смужками;
- ½ чашки квасолі — 35 г;
- ½ чашки гороху — 35 г;
- жменя свіжого листя м’яти;
- три чашки свіжого шпинату — 60 г;
- ½ чашки неочищеного солодкого гороху — 35 г;
- по 2 ст. л. підсмажених фісташок і кедрових горішків.
Салат заправляється соусом на основі рапсової чи оливкової олії з додаванням соку та цедри половини апельсина, половини лайма, сушеного чилі, морської солі та меленого чорного перцю.
Приготування
Поставити на вогонь велику каструлю з водою, довести до кипіння, додати дрібку солі, покласти спаржу.
Через 30 секунд покласти горох і квасолю, ще через півхвилини вийняти все і швидко занурити в миску з крижаною водою.
Через хвилину дістати овочі з миски.
У розігріту сковороду налити трохи олії, обсмажити на ній цукіні.
У невеликій мисці змішати інгредієнти для заправки.
Щойно цукіні будуть готові, викласти їх у велику миску, додати шпинат, м’яту, неочищений солодкий горох, спаржу, квасолю, горох і горіхи, зверху полити заправкою і дати добре просочитися.
Подавати на великій тарілці.
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