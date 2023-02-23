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Книга рецептів

Що приготувати на Великдень 2023: рецепти легких салатів без майонезу

18:53 23 лютого 2023
Суперзелений салат

Вже скоро Великдень, на який українці зазвичай готують багато страв м'ясних страв. А до такої їжі на святковому столі обов’язково мають бути салати, бажано без майонезу. Тож не зайвим буде занотувати кілька рецептів, радять дієтологи на одному з інформаційних ресурсів.

Всі рецепти наведено із розрахунку на дві порції.

Салат Ніцца:

  • стручкова зелена квасоля — 100 грамів;
  • жменя маслин;
  • два великих яйця;
  • банка консервованого тунця у власному соку;
  • жменя помідорів чері (можна замінити звичайними);
  • пучок петрушки;
  • бальзамічний оцет та гірчиця діжонська — по 1 ст. л. ;
  • оливкова олія — 2−4 ст. л.

Приготування

Квасолю відварити, поки не стане трохи м’якою, відкинути на друшляк та підставити під крижану воду — щоб зберігся колір.

Яйця зварити протягом 4−5 хв, почистити, розрізати на половинки.

Помідори розрізати на дві частини.

Для заправки змішати оцет, гірчицю та олію.

У миску викласти квасолю, маслини, тунець, помідори, залити заправкою, посолити та поперчити, перемішати.

Готовий салат розкласти у тарілки, зверху викласти яйце та петрушку.

Салат Бахор:

  • яловичина — 300 грамів;
  • два помідори;
  • два свіжих огірка;
  • одна цибулина;
  • зубчик часнику;
  • твердий сир — 100 грамів;
  • три яйця;
  • пучок зелені (кріп, петрушка);
  • йогурт або сметана — за смаком;
  • сіль та перець.

Приготування

Яловичину відварити у підсоленій воді протягом години, коли охолоне — нарізати кубиками.

Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом і промити проточною водою для видалення зайвої гіркоти.

Яйця зварити, охолодити та нарізати кубиками.

Огірки і помідори нарізати тонкою соломкою, викласти у глибоку миску, додати цибулю та подрібнений часник.

До овочів додати м’ясо та яйця.

Натерти на тертці твердий сир, подрібнити зелень і додати в салат.

Салат поперчити і посолити за смаком, заправити сметаною або йогуртом.

Суперзелений салат:

  • спаржа — 250 г;
  • один кабачок/цукіні, нарізаний дуже тонкими смужками;
  • ½ чашки квасолі — 35 г;
  • ½ чашки гороху — 35 г;
  • жменя свіжого листя м’яти;
  • три чашки свіжого шпинату — 60 г;
  • ½ чашки неочищеного солодкого гороху — 35 г;
  • по 2 ст. л. підсмажених фісташок і кедрових горішків.

Салат заправляється соусом на основі рапсової чи оливкової олії з додаванням соку та цедри половини апельсина, половини лайма, сушеного чилі, морської солі та меленого чорного перцю.

Приготування

Поставити на вогонь велику каструлю з водою, довести до кипіння, додати дрібку солі, покласти спаржу.

Через 30 секунд покласти горох і квасолю, ще через півхвилини вийняти все і швидко занурити в миску з крижаною водою.

Через хвилину дістати овочі з миски.

У розігріту сковороду налити трохи олії, обсмажити на ній цукіні.

У невеликій мисці змішати інгредієнти для заправки.

Щойно цукіні будуть готові, викласти їх у велику миску, додати шпинат, м’яту, неочищений солодкий горох, спаржу, квасолю, горох і горіхи, зверху полити заправкою і дати добре просочитися.

Подавати на великій тарілці.

Зверніть увагу також на салат «Кікімора», смак якого вражає з першої ж ложки.

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