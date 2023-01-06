39.99 / 40.70 41.65 / 42.61
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Продукти без холодильника: скільки їх можна зберігати на балконі чи у дворі приватного будинку

14:55 6 січня 2023
Продукти без холодильника: скільки їх можна зберігати на балконі чи у дворі приватного будинку

Регулярні відключення електроенергії через масовані обстріли росіян стали реальністю нашого часу, і багатьох українців цікавить, як довго продукти залишатимуться у нормі, якщо їх зберігати не у холодильнику, а на балконі чи у дворі приватного будинку.

Допустима температура зберігання овочів і фруктів на балконі:

  • картопля — від 2 до 3°C
  • морква, буряк — від 0 до 2°C
  • часник — від -1 до 3°C
  • цибуля — при 0 — 1°C
  • капуста — від -1 до 2°C
  • груші — від -1 до 5°C
  • яблука та інші фрукти — від 1 до 2°C

Як правильно зберігати м'ясо на балконі

Мити м'ясо перед його зберіганням не варто. Тримати його можна не більше 3 діб (при використання спеціальної каструлі — від 7 до 10 днів.

Температура зберігання свіжого м'яса не має перевищувати +7°C

Нагадаємо, що в мережі можна знайти безліч рецептів м'ясних закруток, які точно стануть у нагоді при регулярних відключеннях електроенергії.

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Індексація у березні та перерахунок у квітні: які зміни відбудуться у пенсійному забезпеченні українців у 2023 році

смартфон

Безкоштовні смартфони для пенсіонерів: у Кабміні зорієнтували, коли можна буде їх отримати

Винник

Олегу Виннику знайшли заміну: замість нього співатиме грузин

Максим Галкін

Не Меладзе: Галкін підірвав зал словами «Героям слава!»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту