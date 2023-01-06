Продукти без холодильника: скільки їх можна зберігати на балконі чи у дворі приватного будинку

Регулярні відключення електроенергії через масовані обстріли росіян стали реальністю нашого часу, і багатьох українців цікавить, як довго продукти залишатимуться у нормі, якщо їх зберігати не у холодильнику, а на балконі чи у дворі приватного будинку.

Допустима температура зберігання овочів і фруктів на балконі:

картопля — від 2 до 3°C

морква, буряк — від 0 до 2°C

часник — від -1 до 3°C

цибуля — при 0 — 1°C

капуста — від -1 до 2°C

груші — від -1 до 5°C

яблука та інші фрукти — від 1 до 2°C

Як правильно зберігати м'ясо на балконі

Мити м'ясо перед його зберіганням не варто. Тримати його можна не більше 3 діб (при використання спеціальної каструлі — від 7 до 10 днів.

Температура зберігання свіжого м'яса не має перевищувати +7°C

Нагадаємо, що в мережі можна знайти безліч рецептів м'ясних закруток, які точно стануть у нагоді при регулярних відключеннях електроенергії.

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