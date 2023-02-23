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Кекс з сиром та персиками: ідеальний варіант до ранкового чаювання

22:00 26 лютого 2023
кекс

Смачний десерт, який несе в собі немало корисного — це мрія будь-якої господині. Цей кекс — саме те, що треба, він точно вас не залишить байдужими й стане відмінним рішенням як для святкового столу, так і у будні до чашки чаю, вважає кулінарка Маріанна Ілавська.

Тісто:

  • 3 цілих яйця + білок, що залишився від сирної начинки
  • 150 г цукру
  • 60 мл олії
  • 100 мл молока
  • 300 г борошна
  • 2 ст. л. какао
  • 1 пачка розпушувача (12 г)

Начинка:

  • 500 г сиру
  • 1 яєчний жовток
  • 4 столові ложки цукрової пудри
  • 1 пакетик ванільного цукру
  • 1 пакетик ванільного пудингу

Додатково:

  • Консервовані персики або абрикоси

Приготування:

Спочатку перемішайте сирну начинку і відставте в бік.

Змішайте інгредієнти для тіста в однорідну масу.

Вилийте половину тіста в змащену маслом форму, потім зверху додайте сирну масу і вдавіть туди персики зрізом донизу. Вилийте решту тіста.

Випікайте в духовці при 160−170*С приблизно 45 хвилин.

Нагадаємо рецепт фініків, фаршированих сиром.

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