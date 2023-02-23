Кекс з сиром та персиками: ідеальний варіант до ранкового чаювання

Смачний десерт, який несе в собі немало корисного — це мрія будь-якої господині. Цей кекс — саме те, що треба, він точно вас не залишить байдужими й стане відмінним рішенням як для святкового столу, так і у будні до чашки чаю, вважає кулінарка Маріанна Ілавська.

Тісто: 3 цілих яйця + білок, що залишився від сирної начинки

150 г цукру

60 мл олії

100 мл молока

300 г борошна

2 ст. л. какао

1 пачка розпушувача (12 г) Начинка: 500 г сиру

1 яєчний жовток

4 столові ложки цукрової пудри

1 пакетик ванільного цукру

1 пакетик ванільного пудингу Додатково: Консервовані персики або абрикоси

Приготування:

Спочатку перемішайте сирну начинку і відставте в бік.

Змішайте інгредієнти для тіста в однорідну масу.

Вилийте половину тіста в змащену маслом форму, потім зверху додайте сирну масу і вдавіть туди персики зрізом донизу. Вилийте решту тіста.

Випікайте в духовці при 160−170*С приблизно 45 хвилин.

Нагадаємо рецепт фініків, фаршированих сиром.

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