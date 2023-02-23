Кекс з сиром та персиками: ідеальний варіант до ранкового чаювання
Смачний десерт, який несе в собі немало корисного — це мрія будь-якої господині. Цей кекс — саме те, що треба, він точно вас не залишить байдужими й стане відмінним рішенням як для святкового столу, так і у будні до чашки чаю, вважає кулінарка Маріанна Ілавська.
Тісто:
- 3 цілих яйця + білок, що залишився від сирної начинки
- 150 г цукру
- 60 мл олії
- 100 мл молока
- 300 г борошна
- 2 ст. л. какао
- 1 пачка розпушувача (12 г)
Начинка:
- 500 г сиру
- 1 яєчний жовток
- 4 столові ложки цукрової пудри
- 1 пакетик ванільного цукру
- 1 пакетик ванільного пудингу
Додатково:
- Консервовані персики або абрикоси
Приготування:
Спочатку перемішайте сирну начинку і відставте в бік.
Змішайте інгредієнти для тіста в однорідну масу.
Вилийте половину тіста в змащену маслом форму, потім зверху додайте сирну масу і вдавіть туди персики зрізом донизу. Вилийте решту тіста.
Випікайте в духовці при 160−170*С приблизно 45 хвилин.
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