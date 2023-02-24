39.24 / 39.84 41.24 / 42.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Пропаганда шовінізму: відомий поет Віталій Коротич поповнив базу «Миротворця»

17:24 24 лютого 2023
Віталій Коротич

До бази «Миротворця», де з недавнього часу фігурує президент «Інгульця» Олександр Поворознюк, потрапив поет, публіцист, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання Віталій Коротич.

У його «обліковій картці» відзначено пропаганду російського нацизму та фашизму, а також поширення наративів кремлівської пропаганди та російського шовінізму.

«Професор, член Академії мистецтва та літератури США. Досяг широкої популярності в росії ітаза її кордоном як головний редактор журналу „Огонек“ у період „Перебудови“; його називали одним із „виконробів Перебудови“, „враховуючи його роль на її ідеологічному фронті“. Друг Йосипа Кобзона» , — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що влітку минулого року до баз «Миротворця» було внесено дані російського мільярдера Романа Абрамовича.

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Індексація пенсій у березні: кому виплати підвищать на 420, 700 і 1500 грн і більше

Індексація пенсій у березні: кому виплати підвищать на 420, 700 і 1500 грн

Гороскоп

У Овнів з'являться цікаві ідеї, Стрільцям випаде шанс отримати бажане, а Рибам треба бути сміливішими: гороскоп на 24 лютого 2023 року

Стало відомо, чи збільшать розмір пенсії по інвалідності у 2023 році

Стало відомо, чи збільшать розмір пенсії по інвалідності у 2023 році

Погіршення самопочуття

У березні на українців чекають чотири магнітні бурі: названі дати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту