До бази «Миротворця», де з недавнього часу фігурує президент «Інгульця» Олександр Поворознюк, потрапив поет, публіцист, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання Віталій Коротич.

У його «обліковій картці» відзначено пропаганду російського нацизму та фашизму, а також поширення наративів кремлівської пропаганди та російського шовінізму.

«Професор, член Академії мистецтва та літератури США. Досяг широкої популярності в росії ітаза її кордоном як головний редактор журналу „Огонек“ у період „Перебудови“; його називали одним із „виконробів Перебудови“, „враховуючи його роль на її ідеологічному фронті“. Друг Йосипа Кобзона» , — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що влітку минулого року до баз «Миротворця» було внесено дані російського мільярдера Романа Абрамовича.

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram