Звинувачують у розграбуванні України: президент клубу УПЛ потрапив до бази «Миротворця»

Одіозний президент «Інгульця» Олександр Поворознюк, який послав мільярдера Ілона Маска на хутір, нарвався на серйозні проблеми через свій «довгий язик».

Герой патріотичного кліпу потрапив до бази центру «Миротворець», який звинувачує агромагната із села Петрове, що на Кіровоградщині, у «розграбуванні України».

«Мародер. Крадій. Усвідомлені дії, спрямовані на пограбування України. Щиро, власним ротом зізнався в тому, що багато й довго грабував державу, хвалиться тим, що цим зробив свій статок», — йдеться у повідомленні на ресурсі.

Також творці «Миротворця» закликали розглядати цю публікацію як «заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень».

Нагадаємо, що Поворознюк також розповідав про те, як завдав рашистам серйозної шкоди, вкравши у них танк.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переговорника Романа Абрамовича внесли до бази «Миротворця» за «участь у спецопераціях кремля».

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