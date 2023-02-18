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«Порцелянові» історії
26 лютого 2023
ДВОРЯНИН, ЯКИЙ ЧИТАЄ
ДВОРЯНИН, ЯКИЙ ЧИТАЄ Країна: Іспанія

Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Juan Huerta
Розмір: 43×26 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

До старого рабина якось звернувся дуже багатий, але при цьому неймовірно скупий бізнесмен:
- Я чув від людей, ребе, що у вас є ліки від будь-яких недуг. А скажіть, чи немає таких ліків, які б допомогли мені боятися Бога?
- Ні, сину мій, — відповів рабин, — таких ліків у мене немає. Та й Бога взагалі не треба боятися. Коли вам кажуть: «Побійтеся Бога!», мають на увазі зовсім інше. Побійтеся обдурити Бога, побійтеся підвести його у важку для всіх хвилину, побійтеся не справджувати надії, які він покладає на вас у тяжких випробуваннях.

Спостерігаючи за тим, як гість реагує на його поради, рабин несподівано запропонував:
- А знаєте, у мене таки є для вас ліки. Вони здатні допомогти вам не боятися Бога, а любити його.
- І що ж це за ліки? — поцікавився бізнесмен.
- Навчіться любити тих, хто вас оточує…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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