Смачний та легкий салат «Комплімент» на весняні свята: гості без рецепту від вас точно не підуть

Фудблогерка Наталя Калніна, чий рецепт приготування всім відомої гречки зацікавив наших читачів, запропонувала на весняні свята приготувати «ульотний» салат.

Блогерка впевнена, що легка, але водночас ситна страва, сподобається всім. Гості обов'язково проситимуть рецепт цього салату, який дуже пристойно виглядає на святковому столі.

Салат «Комплімент» Продукти: креветки заморожені не очищені — 500г

ананас консервований кільця — 150 г

яйця — 3шт

сир — 100 г

сік лимона — 1ст.

майонез — до смаку. Рецепт приготування Калніна записала на відео.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти легких салатів без майонезу, які можна приготувати на Великдень.

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