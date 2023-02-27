Як стильно зав’язати шарф на голові, якщо ненавидиш носити шапки

Багато модниць воліють носити шарф замість шапки взимку. Зимові варіанти будуть теплими, що закривають ще й шию. Це дозволяє зберегти тепло та уберегти голову від переохолодження у морозну погоду.

Літні та весняні шарфи мають бути легкими, тканина — пропускати повітря. Основне призначення таких аксесуарів — вберегти волосся від палючих променів сонця, пише lifegirl.

Пов'язати шарф на голову замість шапки можна багатьма способами. Для цього придумано чимало схем, які можна підібрати виходячи з особливостей обличчя та особистих уподобань.

Один з найпростіших варіантів — «Хрест-навхрест».

Для цього накинути шарф на голову, а кінці, що залишилися, перехрестивши, завести на спину. Поверх надягти пальто, куртку або пуховик.

Цю схему можна зустріти під іншою назвою — «Голлівудська». Доповнити образ допомагають протисонцеві окуляри, які відразу роблять образ шикарним та загадковим.

«Джгут» — спосіб теж простий і дуже гарний. Шарф накинути на голову, а потім з обох боків закрутити кінці шарфа від обличчя. Після цього джгути обгорнути навколо шиї й заправити їх, щоб нічого не вилізло під час носіння.

Для схеми «Квітка» використовують шарф квадратної форми.

Алгоритм зав'язування:

Покласти шарф виворітною стороною вгору.

Розправити виріб.

Куточки, що знаходяться один навпроти одного по діагоналі, зв'язуються вільним вузликом. Варто зважати на довжину кінців — вони будуть обвиті навколо шиї.

2 куточки, що залишилися, простягають крізь петлю.

Кільце, яке вийшло, розташовують на голові.

Квітку розміщують збоку або на потиличній частині голови. Її розправляють та роблять трохи пишнішою.

Для такої схеми найчастіше використовують палантин.

«Чалма». Цей спосіб зав'язування шарфа на голову прийшов зі сходу.

Алгоритм класичної чалми:

Шарф розташовують на голові так, щоб кінці були спереду.

Кінці палантина зав'язують у вузол на лобі й відводять хвости до потилиці.

Перехрещують кінці на потиличній частині голови та ховають їх під шарфом якнайглибше.

Складки розправляють.

Працюють з краями палантина: ту частину тканини, яка йшла до вузла, розправляють один на одного — праворуч та ліворуч.

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