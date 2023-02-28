«Динамо» підписало контракт із молодим талантом з Північної Македонії (відео)

Київське «Динамо», яке зіграло внічию з латвійською «Валмієрою» (1:1) у заключному матчі на тренувальному зборі в Туреччині, підписало контракт з 19-річним опорним півзахисником «Шкендії» з Північної Македонії та молодіжної збірної цієї балканської країни Решатом Рамадані, інформує офіційний сайт «біло-синіх».

Про подробиці угоди обидва клуби не повідомляють, але, за даними авторитетного порталу Transfermarkt, вартість футболіста, який виступає на позиції опорного півзахисника, оцінюється у 200 тисяч євро.

У свої 19 років Рамадані був основним гравцем свого клубу, провівши 16 матчів у чемпіонаті Північної Македонії та п'ять — у Лізі конференцій, де «Шкендія» вилетіла у третьому раунді кваліфікації від шведського АЇКа.

Зазначимо, що Рамадані грав у складі «Шкендії» проти «Динамо» на нещодавньому зимовому зборі у Туреччині. Македонська команда програла — 0:1, але півзахиснику вдалося вразити тренерський штаб киян на чолі з Мірчею Луческу.

При цьому Решат результативністю не відзначається, та й по воротах особливо часто не б'є, але один гол-шедевр усе ж забив у своїй кар'єрі.

Reshat RAMADANI pic.twitter.com/q09EcKNdvP — Shkëndija Football Club (@fcshkendija) May 15, 2022

Зазначимо, що Рамадані став першим придбанням киян у 2023-му. Раніше «біло-сині» розлучилися зі своїми лідерами — півзахисник Віктор Циганков перейшов до іспанської «Жирони», а захисник Ілля Забарний підписав контракт із англійським «Борнмутом».

До речі, у «Динамо» після оренди в чемпіонатах Іспанії («Спортинг») та Словаччини («Слован») повернувся нападник Ерік Рамірес. У перший свій прихід до київського клубу венесуельський форвард не вразив (лише 7 матчів та 1 гол у всіх турнірах) — і ось друга спроба закріпитися у команді Мірчі Луческу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» переманив до себе воротаря-чемпіона світу Дмитра Різника.

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