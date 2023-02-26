«Динамо» перед від'їздом з Туреччини не втримало перемогу над чемпіоном Латвії: відеоогляд матчу

У неділю, 26 лютого, київське «Динамо», яке продало в клуб АПЛ захисника Іллю Забарного, провело останній спаринг на зимових зборах у Туреччині. Суперником команди Мірчі Луческу на арені Mardan Stadium поблизу Анталії став чинний чемпіон Латвії «Валмієра».

До зустрічі з киянами підопічні Юргіса Калнса зіграли на турецькій землі п'ять зустрічей (три з них з українськими командами) і жодного разу не програли: з «Кривбасом» — 0:0, з «Вересом» — 3:2, з «Металістом» — 3:3, а також із «Шахтарем» (Казахстан) — 1:1 та з «Абдіш-Атою» з Киргизстану — 5:0.



«Динамо» (Україна) — «Валмієра» (Латвія) — 1:1

«Динамо»: Моргун, Караваєв, Дячук, Сирота, Дубінчак, Сидорчук (Андрієвський, 65), Гармаш, Волошин, Буяльський, Кабаєв, Ванат (Царенко, 75).

Голи: Буяльський (54) — Гуйє (57).

Відео матчу «Динамо» «Валмієра» — 1:1

Нагадаємо, що під час підготовки до другої частини сезону «Динамо» провело в Туреччині 14 контрольних матчів. «Біло-сині» програли «Рапіду» (0:4), «Марібору» (0:2) та «Пахтакору» (0:1), зіграли внічию з «Аустрією Люстенау» (2:2), «Адана Демірспором» (0:0), «Ригою» (1:1) та «Валмієрою» (1:1), а також перемогли «Унірю Деж» (5:1), «Вайле» (2:0), «Шкендію» (1:0), «Сілекс» (4:0), «Політехніку» (2:0), «Лієпаю» (2:0) та «Ауду» (3:0).

27 лютого «Динамо» вирушить з Туреччини до України, а перший офіційний поєдинок року «біло-сині» проведуть 4 березня, коли в рамках УПЛ зіграють у Києві проти «Інгульця».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» продало іспанській «Жироні» лідера команди Віктора Циганкова.

Фото ФК «Динамо»

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