Яку воду любить розсада: починає рости, наче на дріжджах

Сезон весняних польових робіт на відкритому грунті ще не наступив, але досвідчені дачники і господині вже зайняті роботою, адже сезон вирощування розсади стартував ще у лютому. Цей етап вимагає копіткості, інакше не бачити врожаю. Так, дуже важливо правильно поливати рослини.

Для розсади краще підбирати певну воду або, як мінімум, обробляти її. Існує низка важливих нюансів, дотримання яких забезпечить найкращий результат. Якою водою потрібно поливати розсаду, розповідає ресурс ukr.media.

Так, найбільш підходить для поливу розсади м’яка вода, в якій немає солі та домішок. Таку «живу воду» рослини зможуть повністю засвоїти. В ідеалі рекомендується поливати розсаду водою, взятою із чистої річки або озера, а також дощовою або талим снігом.

Звісно, знайти таку воду не дуже просто. Тому є вихід: «поліпшити» воду з-під крана, прибравши з неї хлор. Для цього рідина повинна відстоятись протягом 2 діб у відкритій ємності. А щоб позбавитися домішок солі, потрібно пропустити жорстку воду через фільтр.

Якщо цей варіант вам теж не підходить, є альтернатива, хоча й більш дорожча: поливати розсаду можна чистою бутильованою водою.

Нагадуємо, що перед посівом насіння на розсаду його теж краще замочити у талій воді.

Фото ukr. media/

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