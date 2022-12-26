«За два тижні до посіву замочую насіння у талій воді на 1−2 години»: як правильно посадити розсаду

Наприкінці січня у більшості господарів починається справжній клопіт, адже потрібно висаджувати розсаду рослин, яка має довгий період вегетації. Потрібно подбати не лише про якісне насіння та ґрунт, а й створити ідеальні умови для культур. Адже саме від цього й залежатимуть терміни цвітіння та майбутній урожай. Як це правильно зробити — читайте далі.

«Вже кілька років я не купую розсаду, а вирощую її вдома. Плюсів тут чимало — насамперед це значно економніше, ти точно знаєш, який сорт очікувати, та й сама рослина потім більш витривала, рідше хворіє. Я висіваю середньостиглі та пізні сорти томатів, перцю, селери, баклажанів, цвітної та білокачанної капусти, цибулі-порею та чорнушки, — розповіла „ФАКТАМ“ досвідчена городниця Валентина Кошова. — Насамперед слід підготувати насіння. Я маю вже давно перевірений спосіб, завдяки якому схожість стовідсоткова. Приблизно за два тижні до посіву замочую насіння у талій воді на 1−2 години, потім — у рожевому розчині марганцівки. Промиваю, загортаю у вологу полотняну серветку. Кладу в поліетиленовий пакет і прибираю на верхню полицю холодильника. За 2−3 дні до сівби дістаю насіння, опускаю на 5 годин у серветці у медову воду. У склянку кип'яченої води кладу одну чайну ложку меду. Потім злегка віджимаю та залишаю в теплому місці. І стежу, щоб серветка не висохла. Й тоді точно будуть великі шанси на вдалий урожай».

Висаджувати насіння, за словами господині, можна у пластмасові чи торф'яні горщики, дерев'яні ящички чи у яєчну шкаралупу.

«Отвори у стаканчиках роблю з боків — пробиваю їх товстим шилом на рівні 5−10 міліметрів від дна. Зайва вода тоді йде, повітря легко доходить до коріння рослин і вони краще ростуть. Після того я готую універсальний субстрат — із дернового ґрунту, торфу, перегною та річкового піску, — додає співрозмовниця. — Все у рівних пропорціях. А на відро цієї суміші додаю столову ложку золи. Слід бути обережним і брати перегній тільки перепрілий. Для пікірування сіянцям необхідний наступний режим — 16 годин освітлення та 8 годин темряви. Підсвічувати краще вдень, оскільки важлива саме інтенсивність світла. У кімнаті температура в середньому коливається від 17 градусів тепла до 24 градусів. Це оптимально для більшості культур. Вони тоді добре сходять. Особливо це важливо для розсади баклажанів та перців. У мене часто питають, як збільшити надходження світла до розсади без ламп. Раджу поставити на підвіконня напроти рослин дзеркала або ж відбиваючу фольгу. Поблизу батареї рослини можуть пересихати, раджу прикривати їх вологою тканиною. Або ставити поруч ємності із водою, регулярно обприскувати рослини».

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