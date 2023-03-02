Здивуйте родину розкішним десертом: готуємо домашні еклери

Багато хто не готує еклери вдома, бо це здається складною справою. Частково так і є: тістечко складається з кількох складових частин, кожна з яких вимагає певних кондитерських навичок і знань. І все ж домашні еклери існують — і приготувати їх можна, вважає кулінарка Маріанна Ілавська, яка раніше радила приготувати кекс з сиром та персиками.

Інгредієнти: Вода — 125 мл;

Молоко — 125 мл;

Борошно — 150 г;

Вершкове масло — 100 г;

Цукор — 10 г;

Сіль- 4 г;

Яйця — 5 шт. Крем: 300 мл молока

1 ванільний пудинг

100 г цукру

250 г масла

Варимо заварний крем, охолоджуємо і збиваємо з маслом до пухкої маси

Приготування еклерів:

Наливаємо в каструлю молоко і воду. Додаємо цукор, сіль і вершкове масло. Ставимо каструлю на плиту і доводимо до кипіння. Висипаємо борошно. Знімаємо суміш з вогню і постійно помішуючи, заварюємо тісто. Повертаємо каструлю на плиту і готуємо тісто ще 15−20 секунд, не перестаючи помішувати.

Перекладаємо суміш в глибоку миску і починаємо по одному додавати яйця. Щоразу після додавання яйця добре перемішувати. Tісто повинно бути не густої і не рідкої консистенції. Має стікати «стрічкою».

Наповнюємо тістом кондитерський мішок і насадкою робимо еклери. Відстань між ними повинна бути не менше 4−5 см, так як вони збільшуються в декілька разів. Випікати спочатку при температурі 200 градусів, а через 15- 20 хвилин зменшити температуру до 170 і випікати ще приблизно 15 хвилин. При випіканні не відкривати духовку!

Готові тістечка виймаємо, охолоджуємо. Потім кондитерським мішком наповнюємо їх кремом.

Нагадаємо рецепт заварних тістечок з солоною начинкою.

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