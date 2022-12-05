Заварні тістечка з солоною начинкою: бюджетна та вдала закуска
Ці смачні та ситні еклери виглядають на святковому столі ідеально, то ж можете не сумніватись, що гості точно будуть в захваті, ділиться кулінарка Юлія Джигалюк, яка раніше пропонувала приготувати неймовірно смачний мікс-салат.
Тісто:
- 250 мл води
- 150 г борошна
- 120 г масла
- 4 великих яйця
- щіпка солі
Приготування:
В каструлю наливаємо воду, додаємо сіль і масло, ставимо на вогонь має добре кипіти. Всипаємо борошно, вимішуємо дерев'яною ложкою і збираємо тісто в кулю, ще декілька секунд вимішуємо забираємо з вогню. Далі в тепле тісто по одному кладемо яйце. Кондитерським мішечком або ложкою викладайте тісто з відстанню 5 см. В розігрітій на 200 градусів духовці випікаєте 15 хвилин, збавляєте температуру до 180 градусів, печете ще 10−15 хвилин.
Начинка:
- 150 г твердого сиру або (3 плавлені сирки)
- кріп
- майонез 2−3 ст. л. ложки
- листя салату
- 1−2 огірочки
- 2 помідори
Натерти сир, додати порізаний кріп і майонез, можна часник. Все вимішуємо і начиняємо наші профітролі. Прикрашаєм огірком, помідором і листям салату.
Нагадаємо рецепт овочевого салату з сухариками від пані Юлії.69
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