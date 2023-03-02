«Українські диверсанти» у Брянській області: озвучено несподівану версію російського переполоху

Російський правозахисник Володимир Осєчкін розповів отриману зі свого джерела версію події в Брянській області.

За словами засновника проекту Gulagu.net, росія справді запланувала напад під «фальшивим прапором» як уже неодноразово було незадовго до 24 лютого 2022 року, але в більш жорсткому вигляді і заздалегідь «розчистила під це галявину». Але за годину-півтори до провокації на місце зайшли бійці «Російського добровольчого корпусу» — мабуть, вони заздалегідь знали про російську провокацію, що готується.

«Справжня ДРГ впала як цегла на голову: коридор розчищали під „своїх“ терористів, а на годину-півтори раніше туди прийшло РДК. Первинна інформація про чисельність захоплених заручників, загиблих дітей — низка співробітників вирішила, що „почалося“ і просто забезпечували свої ділянки виконання завдань, в основному — з інформаційного супроводу. Велика секретність, розбалансування координації управління та зайва старанність — суміш гримуча, в таких умовах у будь-кого пішли б збої», — повідомив правозахисник.

За словами Осєчкіна, РДК тепер малюють «англо-сакський слід», оскільки «визнати за українськими службістами можливість проведення такого кидка — це означає себе підставити».

«Не зовсім зрозуміло, що ще знають ті, хто реально влаштував цю операцію. У морозильниках на готові були „трупи вбитих українських диверсантів“. „Знаходити“ їх уже не будуть, судячи з ситуації. Цивільним пощастило більше: там трупозаготівля цілком могла б проходити в онлайн-режимі. Враховуючи пресрелізи про „безжально розстріляних дітей“, все мало бути дуже жорстко. Пресрелізи вже були готові, про них вже знають більше людей, ніж можна собі дозволити, сподіваючись хоча б на натяк збереження секретності», — розповів він.

Як писали «ФАКТИ», раніше «Російський добровольчий корпус» підтвердив, що заходив на територію Брянської області. В операції брало участь 45 осіб.

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