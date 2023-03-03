Смажені пиріжки з капустою: смачно так, що не відірватися

Один тільки запах цих пиріжків чого вартий! Про смак й говорити не варто. А приготувати їх, виявляється, зовсім просто, якщо слідувати рецепту відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, яка раніше радила приготувати смачні сосиски в тісті.

-- Підготуємо потрібні інгредієнти і замісимо тісто, -- каже Елла Іванова. — Думаю, цей рецепт вам сподобається, і ви будете використовувати його не раз. Пиріжки — це ситно і смачно!

Смажені пиріжки з капустою

Тісто 250 г борошна

1 жовток

125 г кефіру

40 г сметани

1 чайна ложка цукру

Сіль, сода і розпушувач (по дрібці — приблизно по 1 г).

1 столова ложка олії

Начинка може бути будь-якою. Наприклад, квашена капуста або картопляне пюре.

Для тіста беремо всі інгредієнти кімнатної температури. З'єднуємо та замішуємо м'яке тісто. Загортаємо в плівку на 15 хвилин.

Далі формуємо пиріжки. Смажимо у фритюрі.

І смачного!

Нагадаємо рецепт бутерброда з хурмою і червоною рибою.

Фото з альбому Елли Іванової

150

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram