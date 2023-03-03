Смажені пиріжки з капустою: смачно так, що не відірватися
Один тільки запах цих пиріжків чого вартий! Про смак й говорити не варто. А приготувати їх, виявляється, зовсім просто, якщо слідувати рецепту відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, яка раніше радила приготувати смачні сосиски в тісті.
-- Підготуємо потрібні інгредієнти і замісимо тісто, -- каже Елла Іванова. — Думаю, цей рецепт вам сподобається, і ви будете використовувати його не раз. Пиріжки — це ситно і смачно!
Смажені пиріжки з капустою
Тісто
- 250 г борошна
- 1 жовток
- 125 г кефіру
- 40 г сметани
- 1 чайна ложка цукру
- Сіль, сода і розпушувач (по дрібці — приблизно по 1 г).
- 1 столова ложка олії
Начинка може бути будь-якою. Наприклад, квашена капуста або картопляне пюре.
Для тіста беремо всі інгредієнти кімнатної температури. З'єднуємо та замішуємо м'яке тісто. Загортаємо в плівку на 15 хвилин.
Далі формуємо пиріжки. Смажимо у фритюрі.
І смачного!
Нагадаємо рецепт бутерброда з хурмою і червоною рибою.
Фото з альбому Елли Іванової150
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