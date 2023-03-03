38.50 / 39.25 40.46 / 41.29
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смажені пиріжки з капустою: смачно так, що не відірватися

22:30 4 березня 2023
смажені пиріжки

Один тільки запах цих пиріжків чого вартий! Про смак й говорити не варто. А приготувати їх, виявляється, зовсім просто, якщо слідувати рецепту відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, яка раніше радила приготувати смачні сосиски в тісті.

-- Підготуємо потрібні інгредієнти і замісимо тісто, -- каже Елла Іванова. — Думаю, цей рецепт вам сподобається, і ви будете використовувати його не раз. Пиріжки — це ситно і смачно!

Смажені пиріжки з капустою

Тісто

  • 250 г борошна
  • 1 жовток
  • 125 г кефіру
  • 40 г сметани
  • 1 чайна ложка цукру
  • Сіль, сода і розпушувач (по дрібці — приблизно по 1 г).
  • 1 столова ложка олії

Начинка може бути будь-якою. Наприклад, квашена капуста або картопляне пюре.

Для тіста беремо всі інгредієнти кімнатної температури. З'єднуємо та замішуємо м'яке тісто. Загортаємо в плівку на 15 хвилин.

Далі формуємо пиріжки. Смажимо у фритюрі.

І смачного!

Нагадаємо рецепт бутерброда з хурмою і червоною рибою.

Фото з альбому Елли Іванової

150

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Прийшов їхній час: названо 4 знаки зодіаку, в чиє життя біла смуга прийде вже у березні

гаманець

Що потрібно тримати у гаманці для того, щоб залучити чи зберегти багатство

Вправи

Прибрати живіт та боки за 7 хвилин: супертренування на прес з подушкою від відомого фітнес-тренера (відео)

скотч

Як можна рівно і красиво відірвати скотч навіть без ножиць (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту