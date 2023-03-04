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Телячі щічки, томлені у квасі: простий рецепт надзвичайно смачної страви від переможця «МайстерШефа»

11:32 4 березня 2023
Телячі щічки

Якщо теляче філе відмінно підійде для приготування смачних котлеток, то зі щічок готують цікаву страву, запропонованому переможцем шоу «МайстерШеф. Професіонали 2» Євгеном Грибеником.

В Instagram «Дядя Женя» розповів, як просто готується страва з телячих щічок, топлених у житньому квасі.

Інгредієнти (на п`ять — шість порцій):

  • Телячі щічки — 6 шт.;
  • Овочі (цибуля, часник і морква);
  • Рослинная олія;
  • Сіль, перець та лаврове листя;
  • Ячмінний або житній квас — 2−2,5 літри.

Приготування:

  • Зачистити щічки від плівок, приправити їх сіллю та перцем, відправити на розігріту пательню з рослинною олією.
  • Щічки потрібно обсмажити з усіх сторін до дуже румяної скоринки.
  • Додати у пательню овочі, нарізанні середніми кубиками, трохи їх обсмажити та влити 1 літр квасу.
  • Зменшити нагрів та тушкувати при помірному кипінні, поступово додаючи залишки квасу, протягом 2−3 годин. Час залежить від розміру та «віку» щічок.
  • Через три години вийняти щічки та випарувати залишки соусу до консистенції негустої сметани.

«Щічки дуже смакують з усіма гарнірами із картоплі (окрім картоплі фрі), як то гратер або картопляно-цибулевий крем», — додав він.

Раніше Євген Грибеник розповів, як він готує пиріг на пісочному тісті — відомий Кіш Лорен.

Фото зі сторінки Євгена Грибеника у соцмережах

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