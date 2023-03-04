Телячі щічки, томлені у квасі: простий рецепт надзвичайно смачної страви від переможця «МайстерШефа»

Якщо теляче філе відмінно підійде для приготування смачних котлеток, то зі щічок готують цікаву страву, запропонованому переможцем шоу «МайстерШеф. Професіонали 2» Євгеном Грибеником.

В Instagram «Дядя Женя» розповів, як просто готується страва з телячих щічок, топлених у житньому квасі.

Інгредієнти (на п`ять — шість порцій): Телячі щічки — 6 шт.;

Овочі (цибуля, часник і морква);

Рослинная олія;

Сіль, перець та лаврове листя;

Ячмінний або житній квас — 2−2,5 літри. Приготування: Зачистити щічки від плівок, приправити їх сіллю та перцем, відправити на розігріту пательню з рослинною олією.

Щічки потрібно обсмажити з усіх сторін до дуже румяної скоринки.

Додати у пательню овочі, нарізанні середніми кубиками, трохи їх обсмажити та влити 1 літр квасу.

Зменшити нагрів та тушкувати при помірному кипінні, поступово додаючи залишки квасу, протягом 2−3 годин. Час залежить від розміру та «віку» щічок.

Через три години вийняти щічки та випарувати залишки соусу до консистенції негустої сметани.

«Щічки дуже смакують з усіма гарнірами із картоплі (окрім картоплі фрі), як то гратер або картопляно-цибулевий крем», — додав він.

Раніше Євген Грибеник розповів, як він готує пиріг на пісочному тісті — відомий Кіш Лорен.

Фото зі сторінки Євгена Грибеника у соцмережах

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