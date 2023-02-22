Змішайте насіння з сухим кварцовим піском: прості поради, завдяки яким розсада точно зійде

Багато садівників-любителів сіють овочі та літні квіти самостійно. Які тонкощі слід знати садівникам-городникам, розповіли автори спеціалізованого видання Mein schoener garten.

«У закритому ґрунті посів зазвичай не починають раніше першого березня. Причиною цього є те, що вдень зазвичай просто занадто темно. Оскільки в березні-квітні така ситуація часто зберігається, бажано забезпечити розсаду додатковим світлом. В іншому випадку розсада сформує довгі тонкі стебла з маленькими блідо-зеленими листочками — цей процес називається „пожовтінням“. У теплиці та холодному каркасі ви можете висівати квіти та овочі трохи раніше, оскільки там рослини краще освітлені. Там легше контролювати співвідношення світла і температури. При прямому посіві квітів та овочів на грядку дата посіву залежить від зимостійкості та схожості відповідних рослин. Наприклад, моркву можна сіяти вже в березні. Рослини з тривалим періодом розвитку, такі як капустяні овочі, та види, що потребують тепла, такі як огірки, висаджуються раніше, оскільки в іншому випадку вегетаційний період у відкритому ґрунті навряд чи був би достатнім для того, щоб ці рослини дали багатий урожай. Це означає, що насіння спочатку висівають під скло, щоб згодом розсаду можна було висадити на відкрите повітря на стадії сильного розвитку».

Для цього використовують так звані лотки для насіння, а також спеціальні контейнери для вирощування, які заповнюють відповідним ґрунтом. Він повинен бути максимально вільним від мікробів, з низьким вмістом поживних речовин і дуже дрібнозернистим. Щоб уникнути помилок при посіві овочів, дрібне насіння слід обережно поливати за допомогою насадки для лійки з дрібними порами або розпилювача, щоб воно не змилося. Після посіву притисніть насіння дерев'яною дошкою і засипте тонким шаром піску. Тепер розсаду слід поставити у світле і тепле місце на підвіконні, в холодній рамі або в теплиці. Класичні балконні квіти, такі як петунії або лілії, також необхідно попередньо вирощувати під склом, щоб вони зацвіли вчасно в травні.

«При рядковому посіві можна не тільки точно дотримуватися рекомендованої ширини міжрядь за допомогою посадкової стрічки, але й забезпечити прямолінійний обробіток ґрунту. Для оптимального використання простору рослини в сусідніх рядах завжди слід розташовувати в шаховому порядку. На практиці часто буває важко рівномірно висіяти дрібне насіння. У цьому випадку допоможе наступний прийом: змішайте насіння з сухим та дрібним кварцовим піском, а потім розкидайте піщано-насіннєву суміш на грядці. Якщо ви сієте на великій площі, ви можете насипати насіння в кухонне або чайне ситечко з відповідним розміром вічок, а потім посипати його, як цукрову пудру на торт».

Нагадаємо, що приведено формулу посіву насіння на розсаду.

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