Де дивитись онлайн «Челсі» — «Боруссія» Д.: розклад трансляцій та прогноз на матч команди Мудрика в Лізі чемпіонів

У вівторок, 7 березня, на стадіонах Лондона та Лісабона відбудуться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що в перших поєдинках дортмундська «Боруссія» вдома перемогла «Челсі» (1:0), а португальська «Бенфіка» здобула перемогу на стадіоні «Брюгге» (2:0).

У черговому турі АПЛ «Челсі» з українцем Михайлом Мудриком у запасі здолав на рідній арені «Стемфорд Брідж» «Лідс» — 1:0 (Фофана, 53) і перервав, нарешті, серію з шести поєдинків без перемог у всіх турнірах. З 34 очками підопічні Грема Поттера посідають у турнірній таблиці чемпіонату Англії лише 10-те місце.

Відеоогляд матчу «Челсі» — «Лідс» — 1:0

У свою чергу, «Боруссія» перемогла в бундеслізі ще одного учасника Ліги чемпіонів «Лейпциг» — 2:1 (Ройс, 21, з пенальті, Емре Джан, 39 — Форсберг, 74) та з 49 очками ділить у чемпіонаті Німеччини перше-друге місця з «Баварією».

Відеоогляд поєдинку «Боруссія» Д. — «Лейпциг» — 2:1

Букмекери у протистоянні лондонців та дортмундців віддають перевагу тріумфатору Ліги чемпіонів-2020/2021 «Челсі». Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «аристократів» у основний час приймає з коефіцієнтом 1,85, на нічию — 3,70, на виграш німців — 4,00. Хоча фаворитом у боротьбі за путівку до чвертьфіналу букмекери бачать саме «Боруссію» — 1,67 проти 2,10 у суперника.

Ще в одному поєдинку ігрового дня португальська «Бенфіка» на рідному «Да Луж» битиметься з командою свого колишнього футболіста Романа Яремчука бельгійським «Брюгге». У букмекерів явний фаворит — клуб з Лісабона. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу португальців у основний час приймає з коефіцієнтом 1,44, на нічию — 4,40, на виграш гостей — 7,00.

У прямій трансляції на території України матчі «Челсі» — «Боруссія» та «Бенфіка» — «Брюгге» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

7 березня (вівторок)

«Челсі» — «Боруссія» Д. 22.00 MEGOGO

«Бенфіка» — «Брюгге» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що в інших поєдинках за путівки до чвертьфіналу Ліги чемпіонів зіграють: 8 березня — «Тоттенхем» — «Мілан» (перший матч — 0:1), «Баварія» — «ПСЖ» (1:0); 14 березня — «Манчестер Сіті» — «Лейпциг» (1:1), «Порту» — «Інтер» (0:1); 15 березня — «Реал» — «Ліверпуль» (5:2), «Наполі» — «Айнтрахт» (2:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» у божевільному матчі Ліги чемпіонів розгромив у гостях «Ліверпуль».

Фото Twitter «Челсі»

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