Помер британський музикант, якого називали королем софт-року у 70-х

У п'ятницю, 3 березня, у США помер відомий музикант Девід Ліндлі. Йому було 78 років. Свою музичну кар'єру він розпочав у 60-ті, але найбільш активно займався творчістю у 70-ті та 80-ті, зазначає журнал Rolling Stone. Ліндлі чудово грав на стількох інструментах, що журнал Acoustic Guitar назвав його «максі-інструменталістом».

І все ж таки неперевершеною була гра Девіда на акустичних гітарах і скрипці. Це зробило його одним із найбільш затребуваних сесійних музикантів того часу. Ліндлі брав участь у записі дисків та концертних виступах Боба Ділана, Брюса Спрінгстіна, Рода Стюарта, Доллі Партон, гурту Toto, Джексона Брауна, Лінди Ронстадт та багатьох інших суперзірок.

Його називали королем софт-року. Девід умів дати будь-якій пісні особливе неповторне звучання своєю грою.

Про причини смерті Ліндлі поки що нічого невідомо.

Нагадаємо, 12 січня помер бог гітари Джефф Бек. А наприкінці минулого року з життя пішов культовий співак 90-х Максі Джаз.

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