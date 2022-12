Помер культовий співак 90-х Максі Джаз

Вночі 24 грудня у Лондоні помер відомий британський співак, соліст гурту Faithless Максі Джаз. Йому було 65 років. «Ми з болем у серці повідомляємо, що минулої ночі Максі мирно помер уві сні. Надсилаємо любов всім вам, хто поділяв нашу музичну подорож. Бережіть один одного», — написала у Twitter колишня учасниця гурту Сістер Блісс (справжнє ім'я Айала Бентовим).

Максвелл Фрейзер народився 14 червня 1957 року у Лондоні. На початку 80-х захопився хіп-хопом. Виступав у різних британських клубах, експериментував з електронною музикою. Незабаром Фрейзер став популярним діджеєм. Він вибрав творчий псевдонім Максі Джаз (Maxi Jazz).

Якось він познайомився у студії звукозапису з музикантом Ролло Армстронгом. Їхні погляди та смаки у питаннях сучасної музики виявилися дуже близькими. Максі Джаз і Армстронг вирішили створити групу, яка об'єднала б у собі відразу кілька стилів. Так виник проєкт Faithless.

У 90-ті група завоювала популярність у всьому світі своїми хітами God Is A DJ, We Come 1 та Insomnia. Творчість британського електронного тріо, обличчям якого став Максі Джаз, дала новий поштовх розвитку танцювальної музики.

Багато критиків вважають Insomnia («Безсоння») найкращим танцювальним хітом 90-х. Пісня, в якій Джаз розповідає, як він даремно намагається заснути (у приспіві є слова I can't get no sleep — «Я не можу заснути») підкорила серця десятків мільйонів людей у всьому світі.

«Якби мені давали один фунт щоразу, коли хтось каже „Я не можу заснути“, я жив би на МКС», — пожартував Джаз у недавньому інтерв'ю.

Група припинила існування у 2011 році, продавши на той час понад 15 мільйонів дисків. У 2015 році Faithless провели серію виступів на честь 20-річчя гурту. 2020 року музиканти записали ще один альбом. До них приєдналася відома співачка Дайдо, сестра Ролло Армстронга.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в США померла попзірка 80-х Айрін Кара.

190

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram