Генетика і здоровий спосіб життя: лікарка розповіла як попередити сиве волосся

Людське тіло має мільйони волосяних фолікулів, що вистилають шкіру. З часом волосяні фолікули втрачають пігментні клітини, тому волосся стає білим. Чи потрібно позбуватись сивини і як саме, розповіла дераматологиня Катерина Бакіко, яка раніше дала поради щодо боротьби з грибком стоп.

— На появу сивини впливає генетична схильність, тому подивіться на своїх батьків, у вас, імовірно, буде так само, — каже Катерина Бакіко. — Вік — середньостатистично люди починають сивіти у 30 років, хоча може бути і раніше. Раса — європеоїдна сивіє швидше за інші, приблизно з 20 річного віку. Стрес — після травматичних подій люди можуть помітити більше сивини, внутрішній стан організму (наявність деяких автоімунних хвороб, харчові дефіцити, включаючи вітамін B12, фолієву кислоту, мідь, залізо та кальцій). Куріння теж провокує сивину.

— Чи потрібно позбуватись сивого волосся?

— Ні, це ваша природна особливість, і сприйняття себе такими, які ми є, — дуже важливе. Ви красиві з вашим кольором волосся. Сивина — це нормально, це не хвороба, і не те, чого слід соромитись.

— Чи можна попередити посивіння або призупинити його?

— Відверто кажучи, це складне завдання. Для початку ведіть здоровий спосіб життя (збалансоване харчування, сон, фізична активність). Відкоректуйте харчові дефіцити, якщо вони мають місце. Киньте куріння.

— Якщо ж людина хоче позбутись сивини?

— Ви можете зафарбувати волосся деміперманентною фарбою, це додасть деякого нового відтінку волоссю, хоч повністю не зафарбує сивину, вона зазвичай змивається за 4−12 миттів голови. Якщо ж у вас понад 25% сивого волосся, то найкраще обрати перманентну стійку фарбу, зі зменшеною кількістю аміаку. Раджу звернутись до колориста, перукаря, аби створити ваш власний стиль і підібрати найкращий варіант. Виберіть колір, який на 2 тони світліший або темніший за ваш звичайний колір волосся для більш природного ефекту. Якщо ви підфарбовуєте лише коріння, виберіть фарбу, яка точно збігається з вашим початковим кольором або виглядає на тон або два темніше. Коріння є найбільш прозорою частиною сивого волосся, тому їм може знадобитися трохи темніший відтінок.

Уникайте чорного, ультразолотистого блондина та бордово-червоного кольору. Ці відтінки можуть мати ефект старіння, підкреслюючи зморшки та лінії на обличчі. Натомість шукайте більш м’які нейтральні відтінки, такі як насичений коричневий, темно-русявий або мідно-рудий. Якщо ваш природний колір волосся чорний або золотисто-русявий, то ви виняток!

Якщо вам подобається ваш природний колір волосся, то продовжуйте фарбувати його таким чином. Фарбуйте волосся кожні 3−4 тижні, якщо у вас багато сивини. Оскільки сиве волосся може бути більш сухим і ламким, його потрібно мити рідше, 1−3 рази на тиждень та в міру забруднення. Щоб зберегти колір фарбованого волосся, важливо використовувати спеціально розроблені шампунь і кондиціонер. Живильна маска олійкою з вітаміном Е на волосся на ніч допомагатиме зволожувати його, оскільки сиве волосся більш жорстке та сухе. Щоразу, коли ви це відчуваєте нанесіть на нього таку олійку, загорніть в хустку або бандану та залиште на ніч. Вранці змийте шампунем.

Раніше Катерина Бакіко розповіла, що робити, коли діагностували вітиліго.

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