Зірка 80-х Саманта Фокс розчавлена горем: раптово померла її молодша сестра

Поп-зірка 80-х Саманта Фокс розчавлена горем. У неділю, 5 березня, стало відомо, що померла її молодша сестра. Ванессі було 50 років.

За дев'ять днів до цього Ванесса втратила свідомість у себе вдома в північній частині Лондона. Її доставили в лікарню Святого Варфоломія. Мати чотирьох дітей була в комі. Лікарі встановили, що пацієнтка перенесла інфаркт. Ванесса провела в комі понад тиждень і померла, не приходячи до тями.

Саманта була тісно прив'язана до сестри. Для колишньої співачки і моделі це вже друга важка втрата за відносно короткий термін. У 2015 році померла від раку її подруга і партнерка Міра Стреттон.

Втрату коханої людини Саманті допомогла пережити Лінда Олсен. У червні минулого року пара поєднала себе узами шлюбу. Весілля зіграли в графстві Ессекс.

Нагадаємо, що дві латиноамериканські королеви краси також оголосили про своє одруження. Володарка титулу «Міс Аргентина» 2019−2020 років, учасниця конкурсу «Міс Всесвіт-2019» 26-річна Маріана Варела і володарка титулу «Міс Пуерто-Ріко» 2020 року 22-річна Фабіола Валентин офіційно одружилися.

На фото в заголовку Саманта і Ванесса. Світлина зроблена наприкінці 80-х

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