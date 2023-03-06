Де дивитись онлайн «Баварія» — «ПСЖ»: розклад трансляцій та прогноз на матчі Ліги чемпіонів

У середу, 8 березня, на аренах Мюнхена і Лондона пройдуть матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що в перших поєдинках «Баварія» у столиці Франції перемогла «ПСЖ» (1:0), а «Мілан» вдома обіграв «Тоттенхем» (1:0).

У черговому турі німецької бундесліги «Баварія» на виїзді виявилася сильнішою за «Штутгарт» — 2:1 (де Лігт, 39, Шупо-Мотінг, 62 — Переа, 88). Підопічні Юліана Нагельсманна з 49 очками ділять у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини перше-друге місця з дортмундською «Боруссією».

Відеоогляд матчу «Штутгарт» — «Баварія» — 1:2

У свою чергу, «Парі Сен-Жермен» переміг у домашньому поєдинку чемпіонату Франції «Нант» — 4:2 (Мессі, 12, Хаджан, 17, у свої ворота, Данило, 60, Мбаппе, 90+2 — Блас, 31, Ганаго, 38) і лідирує у лізі з 8-очковою перевагою над «Марселем» Руслана Малиновського.

Відеоогляд поєдинку «ПСЖ» — «Нант» — 4:2

Букмекери у другому протистоянні мюнхенців і парижан віддають перевагу чемпіону Німеччини. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Баварії» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,80, на нічию — 4,00, на виграш Мессі та компанії — 3,90. Та й фаворитом у боротьбі за путівку до чвертьфіналу букмекери бачать саме клуб із Мюнхена — 1,17 проти 4,50 у суперника.

Ще в одному поєдинку ігрового дня колишній клуб Сергія Реброва англійський «Тоттенхем» прийме екскоманду Андрія Шевченка італійський «Мілан». Фаворитом зустрічі букмекери вважають лондонців. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу англійців у основний час приймає з коефіцієнтом 1,95, на нічию — 3,50, на виграш гостей — 3,80.

У прямій трансляції на території України матчі «Баварія» — «ПСЖ» та «Тоттенхем» — «Мілан» дивіться о 22:00 на медіа-сервісі MEGOGO .

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

8 березня (середа)

«Баварія» — «ПСЖ» 22:00 MEGOGO

«Тоттенхем» — «Мілан» 22.00 MEGOGO

Нагадаємо, що в інших поєдинках за путівки до чвертьфіналу Ліги чемпіонів зіграють: 7 березня — «Челсі» — «Боруссія» Д. (перший матч — 0:1), «Бенфіка» — «Брюгге» (2:0); 14 березня — «Манчестер Сіті» — «Лейпциг» (1:1), «Порту» — «Інтер» (0:1); 15 березня — «Реал» — «Ліверпуль» (5:2), «Наполі» — «Айнтрахт» (2:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «ПСЖ» Ліонель Мессі всьоме визнаний найкращим футболістом світу за версією ФІФА.

Фото Twitter ФК «ПСЖ»

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