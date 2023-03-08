«Челсі» без Мудрика взяв реванш у «Боруссії» та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У вівторок, 7 березня, у Лондоні та Лісабоні за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначилися перші два чвертьфіналісти турніру.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі-відповіді

«Челсі» (Англія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 2:0.

Голи: Стерлінг (43), Хавертц (53, з пенальті).

Перший матч — 0:1.

Початок матчу в столиці Англії довелося затримати на десять хвилин, оскільки автобус із футболістами «Боруссії» надто довго діставався «Стемфорд Бридж» через лондонські затори. Коли ж поєдинок все ж таки розпочався, то перші хвилини футболісти провели в густому тумані, який поступово розвіявся.

Незважаючи на те, що саме «Челсі», у стартовому складі якого не знайшлося місця для українця Михайла Мудрика, необхідно було відіграватися після поразки в гостьовій грі, перевагою — і територіальною, і за моментами — володіли гравці дортмундців. Проте стрімкі атаки підопічних Грема Поттера також несли загрозу. І якщо Хавертцу ніяк не щастило (в одному епізоді м'яч після удару німця влучив у стійку, а в іншому гол скасували через офсайд), то Стерлінгу наприкінці тайму все ж таки вдалося з другої спроби відправити м'яча під поперечину.

У дебюті другого тайму неприємності для «Боруссії» продовжилися. Арбітр призначив пенальті у ворота гостей після перегляду відеоповтору. До м'яча підійшов Хавертц і пробив у стійку, але рефері побачив порушення з боку гравців дортмундської команди, які вбігли до штрафного майданчика до удару, та дозволив німецькому легіонеру «Челсі» перебити — друга спроба виявилася результативною, що дозволило лондонцям вперше в календарному році забити в матчі більше одного гола (а «сині», на хвилиночку, зіграли вже 12 поєдинків у всіх турнірах у 2023-му).

Тепер уже у виграшному становищі опинилися господарі. Підопічні Грема Поттера основні сили кинули на оборону власних воріт (Мудрик так і провів всю гру на лаві запасних) та досягли успіху в цьому, так і довівши поєдинок до фінального свистка з потрібним для себе рахунком — 2:0. Таким чином, «Боруссія» вперше у 2023 році не виграла (перед цим було 10 перемог у 10 матчах) та вилетіла з Ліги чемпіонів.

«Бенфіка» (Португалія) — «Брюгге» (Бельгія) — 5:1

Голи: Рафа Сілва (38), Рамос (45+2, 57), Жоау Маріо (71, з пенальті), Нерес (78) — Майєр (87).

Перший матч — 2:0.

«Бенфіка» і в поєдинку-відповіді не залишила «Брюгге» жодного шансу. Не допоміг бельгійській команді й українець Роман Яремчук, який вийшов у стартовому складі, але за 62 хвилини, проведені на полі, так і не зміг забити своїй колишній команді. У свою чергу Жоау Маріо став першим гравцем «Бенфіки» із часів легендарного Ейсебіо, який забив у п'яти поспіль матчах Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів).

Додамо, що в інших матчах-відповідях 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють: «Баварія» — «ПСЖ», «Тоттенхем» — «Мілан» (8 березня), «Манчестер Сіті» — «Лейпциг», «Порту» — «Інтер"(14 березня), «Наполі» — «Айнтрахт», «Реал» — «Ліверпуль» (15 березня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Шахтар» — «Фейєноорд».

Фото Twitter ФК «Боруссія» Дортмунд

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