Де дивитися онлайн «Шахтар» — «Фейєнорд»: розклад трансляцій та прогноз на поєдинок Ліги Європи

У четвер, 9 березня, донецький «Шахтар», вісьмох гравців якого викликано до збірної України на матч відбору на Євро-2024 проти Англії, проведе на стадіоні «Легії» імені Юзефа Пілсудського у Варшаві перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти голландського «Фейєноорда» (арбітр — 38-річний Іван Кружляк зі Словаччини).

Суперник команди Ігора Йовічевіча напряму пройшов до цієї стадії єврокубка, посівши перше місце у групі з датським «Мідтюлландом», італійським «Лаціо» та австрійським «Штурмом» (усі команди набрали по 8 очок, але саме голландці опинилися на вершині квартету). Щодо «гірників», то на попередній стадії плей-оф донецька команда пройшла французький «Ренн» (2:1 у Польщі, 1:2 у Франції, по пенальті — 5:4).

У чемпіонаті України «Шахтар» уже провів два матчі після поновлення сезону. Підопічні Ігора Йовічевіча здобули дві перемоги, розгромивши «Минай» (4:1) та «Металіст 1925» (7:0), і посідають друге місце в таблиці, поступаючись «Дніпру-1» за додатковими показниками.

Відеоогляд матчу «Металіст 1925» — «Шахтар» — 0:7

Що стосується «Фейєноорда», то команда Арне Слота в останньому турі чемпіонату Нідерландів удома мінімально обіграла «Гронінген» — 1:0 (Ідріссі, 88; на 52-й хвилині вилучений Маатта («Гронінген»). Роттердамці з 55 очками очолюють турнірну таблицю, маючи вражаючу серію з 17 матчів без поразок у всіх турнірах, та випереджають найближчого переслідувача, амстердамський «Аякс», на три очки.

Відеоогляд матчу «Фейєноорд» — «Гронінген» — 1:0

У минулі роки «Шахтар» та «Фейєноорд» лише одного разу перетиналися в єврокубках. У груповому турнірі Ліги чемпіонів-2017/2018 «гірники» двічі обіграли суперника — 2:1 у Роттердамі та 3:1 у Харкові.

У груповому турнірі Ліги чемпіонів-2017/2018 "Шахтар" двічі обіграв "Фейєнорд"

Цього разу букмекери бачать фаворитом першої зустрічі голландців. Наприклад, аналітики «Паріматч» ставки на виграш «Фейєноорда» у столиці Польщі приймають з коефіцієнтом 2,31, на нічию — 3,45, на перемогу «Шахтаря» — 3,15.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Шахтар» — «Фейєнорд» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перший матч

9 березня (четвер)

«Шахтар» — «Фейєнорд» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що матч-відповідь суперників відбудеться 16 березня в Роттердамі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Шахтаря» Даріо Срна увійшов до топ-десятки світового рейтингу.

Фото ФК «Шахтар»

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