Вакциновані проти COVID-19 за кордоном можуть сформувати сертифікат у «Дії»: як це зробити

Коронавірус продовжує поширюватися по світу та мутувати. Якщо минулого року в Польщі зафіксували новий різновид штаму «Омікрон» під назвою «Цербер», то цього року активно поширюється, у тому числі й в Україні штам «Кракен».

Українці, які вакцинувалися, можуть генерувати сертифікати про щеплення в «Дії». Віднедавна сей сервіс став доступний й тим громадянам, які виїхали за кордон та отримали там щеплення, повідомляють у МОЗ.

Для цього потрібно отримати відповідний іноземний COVID-сертифікат та звернутися до лікаря для внесення даних до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), а надалі — сформувати COVID-сертифікат через «Дію».

Зазначається, що така можливість стала доступною на базі нового технічного рішення — зчитувача, що перевіряє автентичність отриманих цифрових документів про вакцинацію. Зчитувач є відкритим для користувачів за посиланням https://cert.ezdorovya.ua/.

«Зауважимо, що згенерувати сертифікат у „Дії“ можливо за умови, якщо пацієнт отримав цифровий документ про вакцинацію. Адже саме так можна підтвердити достовірність документа та факт вакцинації. Для того, щоб ваші медичні дані про щеплення, проведені за кордоном, були внесені до ЕСОЗ, достатньо звернутися до сімейного лікаря з документом, що посвідчує особу, та іноземним документом, який підтверджує вакцинацію. Крім того, ви маєте надати лікарю роздруковану копію документа — у випадку цифрового документа це може бути роздрукований скріншот із зображенням QR-коду на смартфоні», — йдеться у повідомленні.

Варто пам`ятати, що згенерувати сертифікат можливо тільки у випадку, якщо ви отримали щеплення вакциною, яка визнається ВООЗ ефективною та допускається до екстреного використання. В іншому випадку лікар може лише внести запис про щеплення до електронної системи охорони здоровʼя та рекомендувати пацієнту пройти курс вакцинації повторно.

Нагадаємо, що нещодавно голова ФБР США Крістофер Рей заявив, що поширення коронавірусу сталося внаслідок інциденту у китайській лабораторії.

Фото Pixabay

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