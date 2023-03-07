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«Порцелянові» історії
11 березня 2023
В осінньому лісі
В осінньому лісі Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Розмір: 47×34 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

До психолога звернулася жінка середнього віку. Вона довго не наважувалася записатися на прийом до відомого фахівця. Але бажання поділитися з кимось скаргами на свої вічні проблеми таки змусило її піти на цей крок. І на доказ того, що життя не вдалося, пацієнтка почала докладно перераховувати, чого в неї немає:

- Справжніх друзів — немає. Хорошої зарплати — немає. Квартири пристойної — немає. Надійного чоловіка — теж немає. І надії на те, що все це може я з'явитися найближчим часом, схоже, теж немає. Причому ніякої.

Уважно вислухавши всі ці скарги, навчений життєвим досвідом лікар поправив окуляри і рівним голосом відповів:

- Що ж, у вас справді багато немає. Щоправда, список цей, якщо бути до кінця об'єктивним, не обмежується лише тим, що ви щойно перерахували. Адже його можна легко продовжити. Наприклад, у вас немає невиліковної хвороби. Адже так? І слава Богу. У вас немає кредитів, необхідність розрахуватися з якими не давала б спати ночами. І тяжкохворого родича, якого потрібно постійно доглядати, у вас теж, на щастя, немає. Дуже багато чого у вас немає. І, якщо продовжити перераховування того, чого у вас немає, то, повірте, ваш настрій покращуватиметься буквально від слова до слова. Тоді чи варто так сумувати, добре подумавши над тим, що я вам зараз сказав?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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