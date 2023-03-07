- 08:24 «Пустила Геббельса на фарш»: Кислиця різко відреагував на причину скликання россією чергового Радбезу ООН
- 08:12 «Дощі, часом навіть сильні»: синоптики розчарували прогнозом на вихідні
- 07:43 «Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію»: Усик погодився на кабальні умови Ф'юрі, але з одним «але»
- 10.03 22:30 Млинці з вишнею, сиром та маком: рідні точно оцінять цю смакоту
- 10.03 22:01 Перейшла на темний бік: Дженніфер Лопес вже не блондинка
- 10.03 21:30 Кожен фермер може скористатись такою послугою: стало відомо, як розмінувати поля перед посівною
- 10.03 21:00 Проти китайських компаній, які продавали Ірану компоненти для безпілотників, діятимуть санкції, — США
- 10.03 20:45 «Очікуємо, що ініціатива буде продовжена й після 18 березня»: Туреччина про зерновий коридор у Чорному морі
- 10.03 20:31 «Ми з дружиною шукали рецепт київського сухого варення, і сталося диво»: підприємець Ярослав Семенець про гастросимвол столиці
- 10.03 20:15 Він так чекав на народження доньки: щемлива історія про 24-річного героя з Полтавщини
- 10.03 20:00 «Це абсолютний провал»: німецький політик про ситуацію з боєприпасами в Україні
- 10.03 19:34 Тиснули морально: на Одещині зловили аферистів, які намагалися нажитися на родичах загиблого бійця ЗСУ
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Розмір: 47×34 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
До психолога звернулася жінка середнього віку. Вона довго не наважувалася записатися на прийом до відомого фахівця. Але бажання поділитися з кимось скаргами на свої вічні проблеми таки змусило її піти на цей крок. І на доказ того, що життя не вдалося, пацієнтка почала докладно перераховувати, чого в неї немає:
- Справжніх друзів — немає. Хорошої зарплати — немає. Квартири пристойної — немає. Надійного чоловіка — теж немає. І надії на те, що все це може я з'явитися найближчим часом, схоже, теж немає. Причому ніякої.
Уважно вислухавши всі ці скарги, навчений життєвим досвідом лікар поправив окуляри і рівним голосом відповів:
- Що ж, у вас справді багато немає. Щоправда, список цей, якщо бути до кінця об'єктивним, не обмежується лише тим, що ви щойно перерахували. Адже його можна легко продовжити. Наприклад, у вас немає невиліковної хвороби. Адже так? І слава Богу. У вас немає кредитів, необхідність розрахуватися з якими не давала б спати ночами. І тяжкохворого родича, якого потрібно постійно доглядати, у вас теж, на щастя, немає. Дуже багато чого у вас немає. І, якщо продовжити перераховування того, чого у вас немає, то, повірте, ваш настрій покращуватиметься буквально від слова до слова. Тоді чи варто так сумувати, добре подумавши над тим, що я вам зараз сказав?
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Що потрібно зробити, щоб грошове дерево зацвіло, а в домі з’явилися гроші: 5 основних правил догляду
Вітер: 1 м/с Пд-Сх
Тиск: 734 мм