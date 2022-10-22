На з'їзді Комуністичної партії Китаю незгодних із Сі Цзіньпіном виводили під руки прямо з президії

У суботу, 22 жовтня, у Пекіні завершив свою роботу XX з'їзд Комуністичної партії Китаю. Близько 2300 делегатів ухвалили поправки до статуту, які дають можливість Сі Цзіньпіну залишитися керманичем ще на п'ять років як мінімум. Досі у КПК діяли обмеження віком для членів Центрального комітету. І ось що цікаво, їх скасували тільки для товариша Сі. На інших членів ЦК новація не поширюється.

Мабуть, не всі в керівництві партії погоджувалися з цим. Останній день роботи з'їзду ознаменувався інцидентом, який тепер обговорюють усі світові ЗМІ.

Колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао, який сидів у президії поряд із Сі Цзіньпіном, був під руки виведений із зали. Для 79-річного Ху це явно стало несподіванкою. Він не хотів покидати своє місце. Проте його вивели. Ху Цзіньтао щось сказав Сі, і той кивнув йому у відповідь. На церемонії закриття з'їзду, що почалася потім, місце Ху поруч із лідером країни залишалося порожнім.

Про причини інциденту не повідомляється. Де зараз знаходиться Ху Цзіньтао, поки що незрозуміло. Він був головою КНР з 2003 до 2013 року і передав владу Сі Цзіньпіну після двох п'ятирічних термінів. Ху виступає за модель колективного керівництва. Вона має на увазі участь в управлінні країною представників різних фракцій. Крім того, Ху вважає небезпечним скасування обмежень за віком та термінами, чого домагався Сі.

У рішеннях XX з'їзду КПК підкреслюється центральна роль особисто Сі Цзіньпіна в ЦК та партії загалом. Члени партії повинні глибоко усвідомити цю роль і робити все для її підтримки та зміцнення. За цими формулюваннями ховається прагнення Сі зосередити ще більше влади у своїх руках. Він позбавився не лише Ху Цзіньтао, а й голови Держради КНР Лі Кецяна, а також ще трьох членів Постійного комітету політбюро. Ця четвірка не увійшла до нового складу ЦК КПК.

У неділю 23 жовтня відбудеться перше засідання пленуму Центрального комітету нового скликання. Ніхто не має сумнівів у тому, що Сі Цзіньпін буде одноголосно переобраний на третій термін. А 2023 року він має намір провести у Всекитайських зборах народних представників (парламент Китаю) голосування про призначення його головою КНР на третій термін. До Сі, від часу Ден Сяопіна, у Китаї діяло обмеження у два терміни на цій посаді, але у 2018 році воно з ініціативи нинішнього лідера країни було скасовано.

У рішеннях з'їзду привертають увагу наступні моменти. У документі наголошується, що КПК і Китай зіткнулися із серйозними викликами, які не мають аналогів у світі. Тому з'їзд ухвалив рішення про зміцнення армії та перетворення її на «збройні сили світового класу». Другий момент — жорстке формулювання щодо Тайваню. Наголошено на необхідності «рішучої боротьби з сепаратизмом» на Тайвані та «спробами проголошення незалежності Тайваню». У зв'язку з цим 69-річний Сі Цзіньпін заявив, що Китай «прагне мирного возз'єднання, але ми ніколи не візьмемо на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили». «Китайське керівництво збереже опцію для вжиття всіх необхідних заходів», — наголосив Сі.

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