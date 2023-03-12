Версія про «український слід» у вибухах на «Північних потоках» не витримує жодної критики: що кажуть німецькі експерти

Популярна німецька газета Bild опублікувала матеріал, в якому версія про те, що вибухи на газогонах «Північний потік» та «Північний потік-2» були влаштовані проукраїнською групою, розбивається вщент.

Журналісти видання наводять думку відомих експертів із цього приводу.

За два дні до цього німецький журнал Der Spiegel повідомив про нові деталі версії з «українським слідом». Тижневик з'ясував, що шість членів диверсійної групи нібито використовували 15-метрову яхту Andromeda. Вони орендували човен типу Bavaria Cruiser 50 на острові Рюген, вирушили на ньому разом із вибухівкою до місця диверсії, де два водолази зі складу групи занурилися під воду та замінували трубопроводи. У двох «диверсантів» нібито були українські паспорти.

Експерт із підводного плавання Матіас Хельцль із Товариства порятунку Німеччини (DLRG) з упевненістю заявив, що ця версія неспроможна. «Тільки для занурення знадобилося б 30 літрів спеціальної газової суміші. На борту мали б знаходитися десятки балонів», — пояснив Хельцль.

Невелика яхта не змогла б прийняти на борт таку кількість важких балонів. А ще до них потрібно додати щонайменше від 600 до 900 кг спеціальної військової вибухівки, яка використовувалася для здійснення трьох підводних вибухів.

«Диверсанти» також зіткнулися б ще з кількома серйозними проблемами, крім вантажопідйомності невеликої яхти. На борту Andromeda немає крана, щоб безпечно опустити під воду такий обсяг вибухівки, наголошується у статті. На яхті немає спеціального водолазного обладнання. Його не можна просто принести із собою, а потім забрати.

Зрештою, не можна забувати й про проблему, пов'язану з логістикою. Уявній українській «диверсійній команді» навряд чи вдалося б переправити через Польщу та Німеччину стільки військової вибухівки та спецобладнання непомітно для спецслужб та поліції двох країн ЄС.

Усі ці факти свідчать, що хтось дуже намагався підкинути німецькій прокуратурі «український слід». Однак діяв при цьому вкрай поспішно та непродумано.

Нагадаємо, що «Північні потоки» були пошкоджені у вересні 2022 року.

У Швеції та Німеччині назвали це спланованою диверсією на державному рівні.

Фото із сайту www.bild.de

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