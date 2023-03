Вибухи на російських газопроводах: що пишуть західні ЗМІ про «український слід» у диверсії

У вівторок, 7 березня, кілька німецьких газет повідомили, що в розслідуванні диверсій на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» з'явився «український слід». Потім цю новину підхопили американська The New York Times і британська The Times. Безумовно, тут же радісно заволали російські ЗМІ та проросійські блогери.

У середу, 8 березня, Федеральна прокуратура Німеччини частково підтвердила повідомлення ЗМІ про попередні результати розслідування. Відомство, зокрема, повідомило, що в січні 2023 року німецька поліція провела обшук на яхті, яка могла бути використана для перевезення вибухівки. Водночас представник прокуратури наголосив, що з упевненістю говорити про замовників, мотиви та про можливу державну участь на цьому етапі розслідування не можна.

Коротко нагадаємо, що сталося з російськими газопроводами. Наприкінці вересня минулого року три з чотирьох ниток «Північного потоку» і «Північного потоку-2» в Балтійському морі зазнали значних пошкоджень унаслідок вибухів. Влада Німеччини та Данії дійшла єдиної думки, що це була диверсія. Звинувачення на різних рівнях висувалися проти росії. Кремлю було вигідно вивести газопроводи з ладу, щоб зірвати підготовку Європи до зими. Москва активно використовувала газовий шантаж із середини літа, коли країни ЄС почали закачувати газ у сховища.

Кремль, як зазвичай, усе заперечував і звинуватив США та Велику Британію в причетності до вибухів.

Що повідомили 7 і 8 березня західні видання? Німецька газета Die Zeit написала, що обшук провели на яхті, яку у вересні 2022 року в Ростоці орендувала якась польська фірма. Ця фірма зареєстрована на двох українців. Яхта повернулася в порт вчасно, але її власник виявив, що орендарі залишили на борту безлад. Він заявив у поліцію. Під час обшуку виявили сліди вибухівки.

Також німецька газета стверджує, що на яхті, коли вона перебувала в руках орендарів, були шестеро осіб. Усі — з підробленими паспортами. Причому підробка дуже високої якості. Видання робить висновок, що діяли професіонали. Двоє з шести були водолазами. Ця група і здійснила підрив газопроводів.

«Український слід» полягає в тому, що власниками польської фірми нібито є громадяни України. Однак немає жодних доказів, що ці двоє реєстрували компанію за своїми справжніми документами. Усе це дуже нагадує диверсійну операцію «під чужим прапором», як кажуть американці. Саме російські спецслужби обожнюють подібні методи. Москві вкрай вигідно було підкинути «український слід» німецькій прокуратурі. Адже уряд Німеччини і без того діє дуже обережно в наданні військової допомоги Києву.

Дуже точно висловився з цього приводу експерт берлінського фонду «Наука і політика» Яніс Клюге. Перше запитання, яке він ставить, навіщо Україні потрібно було «підривати і без того мертві газопроводи«?

«Якщо учасники були професіоналами, незрозуміло, чому вони повернули яхту власнику в неприбраному вигляді, залишивши сліди вибухівки? Ясно одне: або ця група дуже дурна, або вона не проукраїнська», — заявив Клюге.

Нагадаємо, голова комітету Бундестагу з контролю над спецслужбами Костянтин фон Ноц попереджає про можливі атаки на підводну інфраструктуру: «На морське дно поклали око різні армії, зокрема й російська».

