Робота в Києві: кого шукають роботодавці та що пропонують по грошах

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, багато українців втратили роботу.

Але попри війну, у тих містах, де не ведуться бойові дії, життя продовжується й люди активно шукають роботу. Особливо це стосується Києва та великих населених пунктів.



Як пише ТСН, на початку лютого Київський міський центр зайнятості налічував 4,4 тис. актуальних вакансій.

Найбільшим попитом у роботодавців користуються вчителі, фармацевти, вихователі, сімейні лікарі, інженери, психологи, що практикують, медичні сестри, бухгалтери.

З робітничих спеціальностей шукають швачок, слюсарів, електромонтерів, монтажників радіоелектронної апаратури та приладів, електрогазозварників.

Як і раніше, роботодавці шукають продавців, фахівців у сфері обслуговування, ІТ-фахівців.

За даними експертів, робота є, зазнала нестабільності, в основному, сфера готельного бізнесу.

Фахівці радять шукати роботу на сайтах по працевлаштуванню таких як work.ua та rabota.ua. Там достатньо багато вакансій саме для столиці.

Та й зарплати у Києві найвищі. Середня зарплата, яку зараз пропонують у столиці, складає 18 тисяч гривень, по всій країні 15−16 тисяч.

Але в об'явах пишуть інші цифри, коли людині пропонують ставку та відсоток. Ставка зазвичай значно менша. І якщо роботодавець вважає, що його фахівець може заробити такі гроші, не факт, що він їх заробить, вважають фахівці.

Це особливо часто трапляється в сфері перевезень та таксі. Виробничі професії теж залежать від підрядної оплати праці.

Якщо детально розбирати кожну вакансію, то видно, що людям часто пропонують не гарантований прожитковий мінімум. Претендентам просто кажуть, що вони можуть заробити ці гроші. Це потрібно брати до уваги при пошуку роботи. Не завжди пропозиція роботи, наприклад, електромонтажника, продавця, менеджера з продажів, де в шапці вакансії вказана певна сума, відповідає тому, що отримає людина на руки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, ​​скільки українці можуть отримувати за роботу в Європі.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram