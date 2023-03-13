Чому не можна викидати старий гаманець і що робити, щоб гроші завжди були у новому

Ми часто використовуємо гаманець у повсякденному житті, оскільки зберігаємо в ньому свої гроші, щоб не розкидати їх по всій сумці чи кишенях. Однак часто цей аксесуар може запозичити нашу негативну енергію. Те саме може бути і з позитивною енергетикою.

Наприклад, якщо у старому гаманці завжди були гроші, то його не варто в жодному разі викидати. Але зі старими дірками ходити теж не хочеться. То що тоді робити зі старим гаманцем і чому не варто поспішати викидати його?

Звичайно, ніхто не говорить про те, що старі гаманці треба збирати у себе в коморі. Але якщо один із них був вашим вдалим і в той період, коли вас підвищили на роботі, збільшили зарплату або завжди водилися гроші, то не поспішайте розлучатися з таким талісманом.

Необхідно зробити так, щоб позитивна аура перейшла новий аксесуар.

Наприклад, можна використовувати старий гаманець як скарбничку. Якщо ж користі від аксесуару не було ніякого і ви з ним завжди відчували труднощі, тоді його слід обов'язково викинути. Однак робити це треба правильно, інакше вас переслідуватимуть неприємності.

Як правильно викидати старий гаманець

Більшість людей вірять у забобони, тому не поспішають прощатися з гаманцем. Хтось тримає їх у шафі або на полицях, інші просто зберігають у них старі картки. Але якщо аксесуар не має позитивної енергетики, то його краще не тримати в будинку, тому що зайвий мотлох вам ні до чого.

Потрібно все дістати зі старого гаманця (монети, купюри, старі картки, фото тощо). Якщо монети вам не потрібні, тоді треба вийти надвір і викинути їх через ліве плече на удачу.

Якщо йдеться про гаманець, який вам не потрібен і при цьому він не був для вас щасливим, тоді фінанси краще витратити на подарунки близьким людям або благодійність.

Найкраще спалити гаманець, перед цим загорнувши його в тканину. Однак перед цим не зайвим буде сказати слова подяки.

Народні прикмети, пов'язані зі старим гаманцем

Якщо ви знайшли на вулиці чужий гаманець, то його в жодному разі не можна піднімати та забирати з собою до будинку. Не виключено, що минулий господар викинув аксесуар спеціально, щоб позбутися невдач.

Придбавши новий гаманець, його кілька днів бажано нікому не показувати.

Якщо у вас поганий настрій, то з гаманця не варто діставати гроші. Але, звичайно, краще завжди бути у гарному настрої — тоді будь-які невдачі будуть обходити вас стороною.

Нагадаємо, раніше езотерики розповіли, що потрібно завжди носити в жіночій сумочці, щоб розбагатіти.

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram