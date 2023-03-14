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Здоров'я та медицина

«Додавайте у кожен прийом їжі»: дієтологиня розповіла, як отримати максимальну користь від ранньої зелені

10:12 14 березня 2023
Салат

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розповідала про користь та шкоду цитрусових, радить підходити уважно до вибору весняної зелені та її вживання.

«Зелень ціниться тим, що в ній велика кількість фолієвої кислоти (вітаміну В9), вітаміну К, каротиноїдів (в тому числі бета-каротину і лютеїну), хлорофілу і клітковини», — пише вона в Instagram.

Для того, щоб отримати максимум користі від свіжої зелені, дієтологиня радить дотримуватися простих правил:

  • Якщо ви плануєте додати зелень в суп або другу страву під час приготування, постарайтеся зробити це за 5−10 хвилин до повної готовності страви. Адже вітамін С і фолієва кислота руйнується при термічній обробці, тому більшу частину зелені слід вживати саме в свіжому вигляді.
  • Зелень бажано додавати в кожен прийом їжі. Наприклад, листовий салат. Він може служити основою будь-якого овочевого салату або зеленого коктейлю. Велике листя можна використовувати в приготуванні ролів з різними начинками або в бутербродах з цільно зернового хліба.
  • Рання зелень швидше за все містить нітрати і пестициди, що може викликати у вас побоювання. Зменшити кількість їх можна, якщо вживати тільки листові пластинки зелені, оскільки основна маса нітратів зосереджена в черешках (базилік, петрушка, кріп та інші види). Ще можна позбавиться від нітратів, якщо вимочувати зелень в холодній воді протягом півгодини. Але, на жаль, при цьому способі водорозчинні вітаміни (вітамін С, вітаміни групи В, в тому числі фолієва кислота, нікотинова кислота) частково вимиваються з рослини.

«Щоб знизити кількість пестицидів, обов'язково мийте зелень під проточною водою. Адже пестициди часто знаходяться на поверхні листя. Це також вбереже вас від ризику зараження різними гельмінтами і токсоплазмами. Збагачуйте своє весняне меню доступною листовою зеленню», — радить Світлана Фус.

Раніше дієтологиня пояснювала, чому ввечорі потрібно вечеряти за 3−4 години до сну і як організму шкодіть відмова від сніданку.

Фото зі сторінки Світлани Фус у соцмережах

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