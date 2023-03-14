«Додавайте у кожен прийом їжі»: дієтологиня розповіла, як отримати максимальну користь від ранньої зелені

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розповідала про користь та шкоду цитрусових, радить підходити уважно до вибору весняної зелені та її вживання.



«Зелень ціниться тим, що в ній велика кількість фолієвої кислоти (вітаміну В9), вітаміну К, каротиноїдів (в тому числі бета-каротину і лютеїну), хлорофілу і клітковини», — пише вона в Instagram.

Для того, щоб отримати максимум користі від свіжої зелені, дієтологиня радить дотримуватися простих правил:

Якщо ви плануєте додати зелень в суп або другу страву під час приготування, постарайтеся зробити це за 5−10 хвилин до повної готовності страви. Адже вітамін С і фолієва кислота руйнується при термічній обробці, тому більшу частину зелені слід вживати саме в свіжому вигляді.

Зелень бажано додавати в кожен прийом їжі. Наприклад, листовий салат. Він може служити основою будь-якого овочевого салату або зеленого коктейлю. Велике листя можна використовувати в приготуванні ролів з різними начинками або в бутербродах з цільно зернового хліба.

Рання зелень швидше за все містить нітрати і пестициди, що може викликати у вас побоювання. Зменшити кількість їх можна, якщо вживати тільки листові пластинки зелені, оскільки основна маса нітратів зосереджена в черешках (базилік, петрушка, кріп та інші види). Ще можна позбавиться від нітратів, якщо вимочувати зелень в холодній воді протягом півгодини. Але, на жаль, при цьому способі водорозчинні вітаміни (вітамін С, вітаміни групи В, в тому числі фолієва кислота, нікотинова кислота) частково вимиваються з рослини.

«Щоб знизити кількість пестицидів, обов'язково мийте зелень під проточною водою. Адже пестициди часто знаходяться на поверхні листя. Це також вбереже вас від ризику зараження різними гельмінтами і токсоплазмами. Збагачуйте своє весняне меню доступною листовою зеленню», — радить Світлана Фус.

Раніше дієтологиня пояснювала, чому ввечорі потрібно вечеряти за 3−4 години до сну і як організму шкодіть відмова від сніданку.

Фото зі сторінки Світлани Фус у соцмережах

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